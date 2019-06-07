Обретение главы Иоанна Предтечи: что нельзя делать, а что нужно

7 июня 2019, 00:38

Главред узнал приметы и традиции дня.

Иоанн Креститель. Картина Леонардо да Винчи, 1514-1516
Иоанн Креститель. Картина Леонардо да Винчи, 1514-1516 / muzei-mira.com

Празднование в честь Третьего обретения главы Предтечи и Крестителя Господня Иоанна православные отмечают 7 июня.

Главред уже писал о том, почему обретений три и где находится глава Иоанна Предтечи. Сегодня мы напомним читателям о приметах и традициях дня.

Иоанн Предтеча: о чем молятся 

Иоанн Предтеча –  в чем помогает святой? Перед иконой Иоанна Крестителя молятся о:

  • избавлении от болезней, даже очень серьезных, особенно связанных с головой (головная и зубная боль и т.п.);
  • помощи в принятии правильного решения;
  • помощи при проблемах в браке;
  • помощи в домашних делах;
  • наставлении на путь истинный;
  • достижении равновесия между духовными физическим состоянием.

Иоанн Креститель: молитва

Молитва в этот день помогает очиститься и заручиться Божьей помощью в важных делах.

Тропарь Собору и Усекновению главы Иоанна Предтечи, глас 2

Память праведника чтится похвалами, тебе же довольно свидетельства Господня, Предтеча, ведь явился ты поистине из пророков славнейшим, ибо удостоился в струях крестить Проповеданного. Потому за истину пострадав с радостью, благовествовал ты и находящимся во аде Бога, явившегося во плоти, подъемлющего грех мира и подающего нам великую милость.

Обретение главы Иоанна Предтечи: что нельзя делать

Обретение главы Иоанна Предтечи – праздник в православии весьма символичный.

Так, в этот день люди стараются не есть продукты круглой формы и/или же красного цвета: свеклу, яблоки, головки сыра и т.п. – все, что напоминает формой голову или цветом – кровь.

Из других запретов дня:

  • что-либо острое вообще не берут в руки (так как Иоанн Креститель был казнен через усекновение головы): то есть верующие в этот день ничего не пилят, не режут и даже хлеб ломают кусочками;
  • нельяз ругаться и сквернословить;
  • ничего не носят и не подают на блюде – ведь именно на блюде подали Саломеи голову святого;
  • не поют и не танцуют – как это делала Саломея.

Обряды венчания и крещения верующие также стараются перенести на другой день.

Часто праздник совпадает с Петровым постом (тогда добавляются запреты в еде) – но не в этом году, так как Пасха 2019 была поздней.

Читайте такжеКогда Троица 2019 в УкраинеВ этом году нас ждет еще несколько праздников в честь Иоанна Крестителя: 7 июля – Рождество Иоанна Крестителя, 11 сентября – Усекновение главы Иоанна Предтечи, а 6 октября – Зачатие Иоанна Крестителя.

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