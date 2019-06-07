Обретение главы Иоанна Предтечи: что нельзя делать, а что нужно

Главред узнал приметы и традиции дня.
Празднование в честь Третьего обретения главы Предтечи и Крестителя Господня Иоанна православные отмечают 7 июня.
Главред уже писал о том, почему обретений три и где находится глава Иоанна Предтечи. Сегодня мы напомним читателям о приметах и традициях дня.
Иоанн Предтеча: о чем молятся
Иоанн Предтеча – в чем помогает святой? Перед иконой Иоанна Крестителя молятся о:
- избавлении от болезней, даже очень серьезных, особенно связанных с головой (головная и зубная боль и т.п.);
- помощи в принятии правильного решения;
- помощи при проблемах в браке;
- помощи в домашних делах;
- наставлении на путь истинный;
- достижении равновесия между духовными физическим состоянием.
Иоанн Креститель: молитва
Молитва в этот день помогает очиститься и заручиться Божьей помощью в важных делах.
Тропарь Собору и Усекновению главы Иоанна Предтечи, глас 2
Память праведника чтится похвалами, тебе же довольно свидетельства Господня, Предтеча, ведь явился ты поистине из пророков славнейшим, ибо удостоился в струях крестить Проповеданного. Потому за истину пострадав с радостью, благовествовал ты и находящимся во аде Бога, явившегося во плоти, подъемлющего грех мира и подающего нам великую милость.
Обретение главы Иоанна Предтечи: что нельзя делать
Обретение главы Иоанна Предтечи – праздник в православии весьма символичный.
Так, в этот день люди стараются не есть продукты круглой формы и/или же красного цвета: свеклу, яблоки, головки сыра и т.п. – все, что напоминает формой голову или цветом – кровь.
Из других запретов дня:
- что-либо острое вообще не берут в руки (так как Иоанн Креститель был казнен через усекновение головы): то есть верующие в этот день ничего не пилят, не режут и даже хлеб ломают кусочками;
- нельяз ругаться и сквернословить;
- ничего не носят и не подают на блюде – ведь именно на блюде подали Саломеи голову святого;
- не поют и не танцуют – как это делала Саломея.
Обряды венчания и крещения верующие также стараются перенести на другой день.
Часто праздник совпадает с Петровым постом (тогда добавляются запреты в еде) – но не в этом году, так как Пасха 2019 была поздней.
Читайте такжеКогда Троица 2019 в УкраинеВ этом году нас ждет еще несколько праздников в честь Иоанна Крестителя: 7 июля – Рождество Иоанна Крестителя, 11 сентября – Усекновение главы Иоанна Предтечи, а 6 октября – Зачатие Иоанна Крестителя.