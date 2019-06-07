Путин открестился от отцовства ребенка известной кремлевской пропагандистки / Reuters

Лидер России Владимир Путин неудачно пошутил о госпитализации кремлевской пропагандистки Маргариты Симоньян, которую на днях госпитализировали после скандала.

На форуме в Санкт-Петербурге одна из журналисток вспомнила о главном редакторе RT, однако реакция Путина была своеобразной.

"Маргарита Симоньян не может здесь быть, потому что она попала в больницу по известным вам причинам…" – заявила ее коллега, пытаясь задать вопрос по северокорейскому острову.

На что Путин, перебив девушку, тут же заявил: "Она беременна, а вы говорите "по известным вам причинам". Я здесь при чем?"

Ранее Путин сравнил РФ с обезьяной, отвечая на вопрос, собирается ли Россия вмешиваться в торговую войну США и Китая.

Напомним, в середине мая СМИ сообщили, что тайная любовница Путина родила двойню, появились первые подробности. Отмечалось, что Кабаева родила двух мальчиков.

При этом, по данным французских СМИ, она уже воспитывает от президента двоих детей.