Путин открестился от отцовства ребенка известной кремлевской пропагандистки

7 июня 2019, 19:41

Российский президент неудачно пошутил.

Путин открестился от отцовства ребенка Симоньян
Путин открестился от отцовства ребенка известной кремлевской пропагандистки / Reuters

Лидер России Владимир Путин неудачно пошутил о госпитализации кремлевской пропагандистки Маргариты Симоньян, которую на днях госпитализировали после скандала.

На форуме в Санкт-Петербурге одна из журналисток вспомнила о главном редакторе RT, однако реакция Путина была своеобразной.

"Маргарита Симоньян не может здесь быть, потому что она попала в больницу по известным вам причинам…" – заявила ее коллега, пытаясь задать вопрос по северокорейскому острову.

На что Путин, перебив девушку, тут же заявил: "Она беременна, а вы говорите "по известным вам причинам". Я здесь при чем?"

Ранее Путин сравнил РФ с обезьяной, отвечая на вопрос, собирается ли Россия вмешиваться в торговую войну США и Китая.

Напомним, в середине мая СМИ сообщили, что тайная любовница Путина родила двойню, появились первые подробности. Отмечалось, что Кабаева родила двух мальчиков.

При этом, по данным французских СМИ, она уже воспитывает от президента двоих детей.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Владимир Путин Маргарита Симоньян
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

20:05
Отборочный матч на Евро-2020. Украина - Сербия: текстовая трансляция матча, все подробности
19:41
Путин открестился от отцовства ребенка известной кремлевской пропагандистки Видео
19:37
Чешский клуб отказался от сборника Украины
19:21
Игра престолов: кто забыл Starbucks перед Дейенерис
19:19
Что будет с ценами на продукты в Украине в июне: эксперты дали радужный прогноз
18:59
Партия Слуга народа не возьмет Сергея Лещенко в список на выборы в Раду
18:50
Госпитализация Алибасова: семья намерена обратиться в суд
18:48
Война США с Huawei: заступничество Google, риск санкций от Украины и почему Путин сравнил РФ с обезьяной Видео
18:42
Украина вышла в полуфинал ЧМ-2019
18:39
Виктор Лещинский: Реконструцию страны по международным стандартам должны делать образованные люди
18:10
Дочь Сумской похвасталась соблазнительными формами в бассейне Видео
17:59
Крупнейший газоносный участок в Черном море собрались отдать американцам с сомнительной репутацией – расследование Видео
17:55
МузТВ-2019: Тимати не попадает на вручение премии
17:47
Луценко открыл уголовные дела после заявлений Кучмы о Донбассе на переговорах в Минске Видео
17:32
При Гройсмане госдолг Украины увеличился на более чем $14 млрд - экономист
17:31
"Он сам виноват": Путин признался, почему не поздравил Зеленского с победой на выборах
17:19
Верховный суд "обломал" скандального экс-разведчика Семочко с восстановлением на посту
16:56
Суд запретил россиянам использовать самолеты Ан-124 Руслан
16:30
Натуральные компоненты и секретные разработки: доктор Комаровский объяснил, какие лекарства покупать нельзя
16:26
Ответственность за обстрелы позиций ВСУ несет страна-агрессор - Тетерук
16:26
Порно: голая Седокова сводит фанатов с ума
16:20
Главные новости 7 июня: ответ Зеленского на петицию об отставке главы АП и обострение на Донбассе
16:17
"Оппоблок" ради выборов в Раду объединился с партией Кернеса и Труханова Видео
15:52
Бойко и Медведчук еще раз укатили в РФ ради скидки на газ
15:37
От чего реально растет грудь: ученые объяснили, какая диета полезна груди и нужна ли капуста
15:36
Для смартфонов Huawei запретили Facebook, WhatsApp и Instagram
15:34
Гройсман потащил на выборы в Раду часть Кабмина: обнародована топ-десятка партийного списка
15:31
Синоптик назвала области Украины, которым на выходных "светит" непогода
15:24
Люцифер 5 сезон: дата выхода, актеры, сюжет
15:23
Много латекса и секса: Maruv покрасовалась в смелом наряде
15:05
Социолог раскрыл, на какие части Путин хочет расчленить Украину
14:50
Голая Настя Каменских и котлеты: Потап похвастался семейной жизнью
14:42
Бросила кубинца: появились детали жестокого убийства известной украинской артистки в Германии Фото Видео
14:30
"Вмешались в природу": по Севастополю ударила стихия, опубликованы фото Фото Видео
14:22
Перестал дышать: Бари Алибасова подключили к аппарату жизнеобеспечения не выводя из комы
14:01
Ленинград i_$uss: в новом клипе Шнурова нашли плагиат Видео
13:46
Зеленский ответил на петицию об отставке главы АП
13:29
Kiss в Киеве: топ-10 знаковых песен легендарной группы Видео
13:20
"ЦБТ Страхование" — отзывы о возможностях безрисковой торговли на финансовых рынках новости компании
13:10
Ани Лорак без белья впечатлила фигурой
13:05
Умерла? Черно-белое фото Аллы Пугачевой не на шутку взволновало сеть
13:05
Сын Алибасова рассказал, как отец отхлебнул жидкость для очистки труб из красивой бутылки
12:50
"Он проиграет": Ломаченко готов судиться с промоутером
12:45
Dark Ballet: Мадонна представила клип об отступниках и жестоком обществе Видео
12:34
Трамп и Макрон в Нормандии обсудили ситуацию в Украине
12:31
Время и Стекло представили новый взрывной трек: это точно летний хит Видео
12:10
В России срочно решили снять свой фильм о Чернобыле
11:57
Невидимая рука Запада: почему Рада "прокатила" Зеленского мнение
11:51
Херсонский прогулочный катер затонул в Будапеште: найдены тела 19 туристов
11:45
"Мы играли все матчи вдесятером": президент Динамо раскритиковал судейство
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять