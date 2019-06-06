Беременную Маргариту Симоньян госпитализировали после скандала

Симоньян ждет третьего ребенка и не хочет нервничать / Фото: Sputnik

В Москве госпитализировали главного редактора RT и РИА Новости Маргариту Симоньян, которая впоследствии сообщила о том, что беременна и ей нельзя нервничать.

Как сообщает RT, инцидент произошел после ее встречи с юристом Фонда борьбы с коррупцией Любовью Соболь на радиостанции Эхо Москвы.

Симоньян заявила, что Соболь встретила ее возле у входа в СМИ и сразу начала задавать вопросы и снимать на камеру. Затем ответы журналистки она опубликовала в Twitter.

"Полчаса меня у входа караулила. Догоняла меня по коридорам, пока добрые "эховцы" не упрятали меня в кабинет", - заявила Симоньян.

Юрист Фонда борьбы с коррупцией хотела спросить мнение Симоньян о расследовании оппозиционера Алексея Навального, который утверждает, что мэр Мосвы Сергей Собянин раздает квартиры льготников своим подчиненным.

Около лифта ЭхоМосквы столкнулась с пропагандисткой Симоньян @M_Simonyan. Не могла не спросить, что она думает о недавнем расследовании Навального и ФБК про то, как Собянин раздаёт квартиры очередников своим подчинённым (https://t.co/qN1wga300f), но она отказалась отвечать :( pic.twitter.com/Ct1xd8mdof — Соболь Любовь (@SobolLubov) June 6, 2019

Напомним, Симоньян у себя в Telegram-канале пожаловалась на то, как незнакомый мужчина "смачно и с удовольствием" плюнул ей в лицо.