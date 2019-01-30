Путинской пропагандистке Симоньян "смачно и с удовольствием" плюнули в лицо

Симоньян "смачно и с удовольствием" плюнули в лицо

Кремлевская пропагандистка, главный редактор RT Маргарита Симоньян у себя в Telegram-канале пожаловалась на то, как незнакомый мужчина "смачно и с удовольствием" плюнул ей в лицо.

По ее словам, она ехала на своем авто, остановилась на светофоре и услышала, как ей сигналит "какой-то мужик", жестами прося ее открыть окно. Она так и поступила.

"И ровно в этот момент мужик смачно и с удовольствием плюнул мне прямо в лицо", – вспоминает Симоньян.

Что подвигло мужчину на такие действия, журналистка сказать затруднилась. Предположила только, что могла его подрезать, не обратив на это внимания.

"Ну или просто псих", – добавила она.

Ранее боец АТО рассказал, как в Италии заплевал российского пропагандиста. Боец АТО подошел к Шейнину и спросил, не является ли он российским журналистом. На утвердительный ответ Ананьев сказал: "С*ка, были бы мы в другом месте, я бы тебе, падле, глаза выдавил".

"Я уже не помню, как продолжался разговор. Помню, что схватил его за плечо, то ли толкнул. Не знал, как сдержаться. Я ему в морду просто харкнул и после этого начал с ним разговаривать", — отметил Ананьев.

Напомним, в Киеве на Марше памяти трансгендеров плюнули в лицо журналисту NewsOne. Нардеп Оксана Корчинская отметила, что не дает интервью NewsOne и назвала его "российским каналом".