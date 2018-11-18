В Киеве на Марше памяти трансгендеров плюнули в лицо журналисту NewsOne

Корреспонденту NewsOne плюнули в лицо / Скриншот

В Киеве во время Марша памяти трансгендеров неизвестный плюнул в лицо журналисту телеканала NewsOne Богдану Аминову.

Отметим, что инцидент произошел в момент, когда народный депутат Оксана Корчинская попросила съемочную группу NewsOne покинуть мероприятие и не провоцировать его участников.

При этом Корчинская отметила, что не дает интервью NewsOne и назвала его "российским каналом".

"Я вас прошу уйти, культурно", - заявила Корчинская.

В ответ Аминов заметил, что журналисты выполняют свои профессиональные обязанности.

В это время неизвестный подскочил к журналисту, который общался с Корчинской, и смачно плюнул ему в лицо.

После того, как журналист утерся, он заявил, что на него было совершено нападение.

Напомним, недавно канал NewsOne попал в скандал после того, как показал в эфире карту Украины без Крыма.