"Месть за Крымский мост". СБУ пришла в киевский офис Russia Today

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) заблокировали работу киевского офиса телеканала Russia Today.

Об этом сообщила главный редактор RT Маргарита Симоньян в своем твиттере.

"Киев решил отомстить нам за Крымский мост. Ворвались в наш офис, сотрудники не выходят на связь, сайт не обновляется, телефоны заблокированы", - написала она.

Киев решил отомстить нам за Крымский мост. Ворвались в наш офис, сотрудники не выходят на связь, сайт не обновляется, телефоны заблокированы. — Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) 15 мая 2018 г.

В комментариях граждане Украины удивляются, почему офис телеканала до сих пор функционирует в Украине, а граждане России высмеивают возмущение Симоньян, вспоминая действия силовиков по отношению к оппозиционным группам и СМИ в РФ.

Как стало известно ранее во вторник утром, 15 мая, сотрудники СБУ пришли в офис украинской редакции РИА Новости и задержали журналиста Кирилла Вышинского.