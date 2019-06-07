Война США с Huawei: заступничество Google, риск санкций от Украины и почему Путин сравнил РФ с обезьяной

7 июня 2019, 18:48

Главред собрал в одной статье последние новости о войне США с китайским гигантом Huawei.

Новости Huawei – заступничество Google, риск санкций от Украины и почему Путин сравнил РФ с обезьяной
Тему войны США с Китаем не обошел своим вниманием и Путин / Andro-news.com

Америка продолжает закручивать заламывать Huawei ее виртуальные "руки".

Сегодня, к примеру, стало известно, что для смартфонов Huawei запретили Facebook, WhatsApp и Instagram. В то же время Google призвала главу США Дональда Трампа "одуматься".

Тему войны не обошел своим вниманием и российский лидер Владимир Путин. Украина также решает – стоит ли ей оставаться в стороне.

Главред собрал в одной статье последние новости о войне США с китайским гигантом Huawei.

Заступничество Google

Financial Times со ссылкой на трех источников написало, что Google хочет и дальше вести бизнес с Huawei. Компания якобы мечтает добиться у администрации Трампа освобождения от запрета на экспорт Huawei без одобренной Вашингтоном лицензии.

"Google предупредил администрацию Трампа о рисках поставить под угрозу нацбезопасность США в случае продолжения экспортных ограничений Huawei, так как технологическая группа стремится продолжать вести бизнес с китайской компанией, занесенной в черный список", – отмечается в статье.

Ранее сообщалось, что Google запретит Huawei использование Android и всех своих сервисов. В Huawei заявили о готовности взаимодействовать с правительством США.

Позднее власти США пошли на уступки Huawei. Китайский IT-гигант сможет работать в Штатах.

Санкции от Украины

Украина оценивает риски от введения собственных санкций против Huawei, сообщила Liga.net.

Как пишет для издания адвокат, руководитель практики частных клиентов адвокатского объединения Arzinger Денис Сиюшов:

"Если регулятор/СНБО примет решение о том, что в системах Huawei действительно встроены возможности утечки информации либо дистанционного управления устройствами со стороны третьих лиц, а ведь это был один из неформальных аргументов США... вероятность введения санкций довольно высокая".

И это несет большие риски для самой Украины, ведь на базе систем Huawei в нашей стране работает большая часть оборудования телеком-операторов.

Впрочем, на данный момент сотрудничество с китайским производителем украинские предприятия прекращать не намерены.

"Мудрый" комментарий от Путина

Владимир Путин уже рассказал, собирается ли Россия вмешиваться в торговую войну США и Китая. Причем сделал это в своей любимой манере – процитировав пословицу, на этот раз китайскую. При этим невольно сравнив Россию с обезьяной.

"У китайцев есть хорошая пословица: когда тигры дерутся в долине, умная обезьяна сидит и смотрит, чем это закончится", – заявил российский лидер, добавив, что Россия – за равноправные отношения с партнерами.

Ранее Китай объявил, как США поплатится за Huawei. Список конкретных мер будет обнародован позднее.

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