Для смартфонов Huawei запретили Facebook, WhatsApp и Instagram

Huawei / Pau Barrena/Bloomberg

Владелец крупнейшей социальной сети в мире, компания Facebook запретила устанавливать все свои приложения на смартфоны китайского производителя Huawei.

Иными словами, запрет коснется не только приложения и мессенджера Facebook, но также Instagram и WhatsApp.

Владельцы смартфонов, на которых уже есть Facebook, Instagram и WhatsApp, смогут обновлять приложения и далее, а на новых устройствах этих программ уже не будет в списке предустановленных, сообщает Reuters.

При этом, если в случае решения Google сервисы компании и магазин Play Store будут устанавливаться на все аппараты Huawei, которые уже прошли сертификацию, приложения Facebook китайский гигант больше не имеет право устанавливать вообще, включая телефоны, которые еще не начали продаваться или даже не были созданы.

Решение Facebook ослабляет перспективы продаж Huawei Technologies Co Ltd, чей бизнес в области смартфонов стал крупнейшим источником дохода в прошлом году благодаря активному росту в Европе и Азии.

Читайте такжеКитай объявил, как США поплатится за Huawei

После санкций США, связанных с опасениями, что компания может следить за пользователями, Huawei заявила, что готова к действиям США и пообещала обойти любые сбои. Но часть ритейлеров в магазинах Европы и Азии сообщили, что они не хотят покупать телефоны Huawei из-за неопределенности, и аналитики ожидают резкого падения продаж смартфонов Huawei.

В Facebook и Huawei отказались от комментариев.

Читайте такжеСмартфоны Huawei останутся без Android и приложений Google из-за Трампа