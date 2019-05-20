Google запретит Huawei использование Android и всех своих сервисов

В Huawei ответили на запрет работать в США / Andro-news.com

Указ Дональда Трампа о запрете на использование в США оборудования компании Huawei замедлит развитие технологии 5G в США, говорится в заявлении китайского IT-гиганта.

Бизнес-контакты между Google и Huawei приостановлены после того, как Вашингтон решил внести китайскую компанию в черный список, сообщают источники.

Теперь Huawei потеряет доступ к технологиям и ПО Google, если те не находятся в открытом доступе.

Кроме того, следующая версия ее смартфонов за пределами Китая также потеряет доступ к популярным приложениям и услугам, включая Google Play Store и приложение Gmail.

Министерство торговли США добавило Huawei и 70 ее филиалов в черный список 16 мая. По мнению представителей США, это решение затруднит продажи некоторых продуктов компании, поскольку она зависит от американских поставщиков.

Как подчеркнули в Huawei, комментируя указ Трампа, компания является неоспоримым лидером в 5G.

"Мы готовы и желаем взаимодействовать с правительством США и принимаем все необходимые меры для обеспечения безопасности нашей продукции. Отстранение Huawei от ведения бизнеса в США не сделает эту страну более безопасной или сильной.

Читайте такжеHuawei готовит выпуск гнущихся смартфоновНапротив, из-за этого решения США придется ограничиваться альтернативами более низкого качества, которые будут замедлять развитие 5G в Соединённых Штатах. В конечном итоге это нанесет ущерб интересам американских компаний и потребителей.

Кроме того, необоснованные ограничения будут нарушать права Huawei и затрагивать другие серьезные правовые вопросы", - считают в Huawei.

Напомним, на прошлой неделе США приняли решение внести Huawei в список компаний, поставки для которых из США могут осуществляться только на основании специальных лицензий. Американские власти полагают, что китайская компания передает сведения органам госбезопасности КНР.

Huawei, второй крупнейший в мире производитель смартфонов, использует в них операционную систему Android от Google.