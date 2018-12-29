Украина против "китайского дракона": АМКУ оштрафовал Huawei

АМК Украины

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал ООО "Хуавей Украина" более чем на 109,8 тыс. грн.

Об этом сообщила пресс-служба АМКУ.

"ООО "Хуавей Украина" оштрафовано на общую сумму 109 800 грн за совершение двух нарушений законодательства о защите экономической конкуренции, предусмотренных пунктом 13 статьи 50 Закона Украины "О защите экономической конкуренции", в виде непредставления информации Антимонопольному комитету Украины по требованию Председателя АМКУ в установленные им сроки", - сказано в сообщении.

По мнению политического эксперта-международника Олега Волошина, таким образом украинские власти подтвердил свой "полуколониальный статус".

"Вот это крайне ожидаемо, но все равно любопытно. Атака на крупнейшую китайскую IT-корпорацию Huawei - ключевой элемент новой политики Вашингтона по сдерживанию роста технической мощи китайского дракона. Наша власть подтвердила свой полуколониальный статус, включившись в эту борьбу. Не знаю, заметят ли сигнал в Вашингтоне, но в Китае, который после смены режима в 2014 мы и так утратили как потенциально крупнейшего инвестора, прогиб под Трампа "оценят". А ведь достаточно было просто отозвать посла Чалого, убедившего Порошенко вмешаться в выборы 2016 на стороне Клинтон. И не пришлось бы жертвовать коренными экономическими интересами своей страны. Трамп бы и так оценил", - прокомментировал решение АМКУ Волошин в Facebook.

Ранее финансовый аналитик, управляющий партнер инвестиционной компании Capital Times Эрик Найман напомнил о минусовом показателе прямых инвестиций в Украину в 2017 году.

"Те деньги, которые мы получили, мы отдали гораздо больше в виде выплат по инвестициям, например, в виде выплат по дивидендам. Грубо говоря, мы получили $2 млрд, а отдали $5 млрд", - отметил Найман.