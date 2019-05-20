Смартфоны Huawei останутся без Android и приложений Google из-за Трампа

20 мая 2019, 00:11

США прекращает сотрудничество с китайским производителем.

хуавей
Google прекращает сотрудничество с китайским производителем смартфонов Huawei / Фото: Globallookpress.com

Компания Google официально заявила о прекращении сотрудничества с Huawei после указа президента США Дональда Трампа о запрете на использование оборудования этого производителя из Китая.

Как сообщает Reuters со ссылкой на источник, Huawei была внесена в черный список Министерства торговли США.

Смартфоны китайского производителя лишаться операционной системы Android и других программ компании Google, в частности, популярных приложений, таких как приложение Google, браузер Chrome, Play Market, YouTube, карты и так далее.

Отмечается, что ранее выпущенные смартфоны китайского производителя перестанут получать обновления операционной системы.

Читайте такжеHuawei готовит выпуск гнущихся смартфоновВ Google сейчас изучают, как санкции Минторговли США повлияют на Huawei. В компании убеждены, что это решение затруднит продажи некоторых продуктов компании, поскольку она зависит от американских поставщиков.

В Huawei не хотят отказываться от Google, но уже разработали собственную ОС.

Как известно, Министерство торговли США добавило Huawei и 70 ее филиалов в черный список 16 мая. Причиной послужило торговое противостояние между США и Китаем.

Напомним, антимонопольный комитет Украины оштрафовал ООО "Хуавей Украина" более чем на 109,8 тыс. грн.

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США Китай Google Android Huawei
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