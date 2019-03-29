Китай пытается склонить Францию на свою сторону в борьбе против США

Том Роган

Старший научный сотрудник Института Steamboat  (США)

29 марта 2019, 11:54

США должны поддержать Эммануила Макрона, чтобы противостоять маргинальным интересам Си Цзиньпина.

Си Цзиньпин
Си Цзиньпин / Reuters

Остерегайтесь китайского лидера Си Цзиньпина, несущего подарки. Это имеет значение в свете его заявления во время визита в Париж, что Китай купит 300 самолетов у Airbus. Этот заказ пользу французской экономике на сумму около 34 млрд долларов. Китай говорит, что эта покупка предназначена для укрепления внутреннего авиационного сектора, но это только притворство. На самом деле эта сделка призвана побудить Францию отделиться от США по вопросам, касающимся внешней политики Китая.

Наиболее очевидный интерес Китая здесь - заставить Францию противостоять усилиям США по ограничению китайской телекоммуникационной компании Huawei. К чести администрации Трампа, она жестко отреагировала на ситуацию с Huawei, предупредив союзников, что, если они позволят ей войти в свои телекоммуникационные сети, то потеряют поддержку разведывательной службы США и экономические возможности.

Читайте такжеКитай готов спасти Украину от агрессии России – экспертНо дело не только в Huawei. Китай также хочет помешать Франции следовать за Великобританией в поддержке усилий США в Индо-Тихоокеанском регионе. Все больше стран поддерживают усилия США по противодействию имперской агрессии Китая в этом регионе и Поднебесной становится все труднее сохранять международную легитимность.

США здесь не могут сидеть сложа руки. Они должны поддержать Эммануила Макрона, чтобы противостоять маргинальным интересам Си Цзиньпина, поскольку некоторые европейские страны уже уступают китайскому лидеру. Например, Италия на прошлой неделе присоединилась к пекинской инициативе "Пояс и путь". Эта программа является краеугольным камнем в попытках Си изменить международную экономику от свободной торговли США к феодальной системе меркантилизма с Китаем во главе.

К счастью, здесь есть все основания для американского оптимизма. Франция - лучший американский союзник, чем Италия и признает ценности, основанные на верховенстве закона экономической системы Америки, над клановостью Китая.

Том Роган, старший научный сотрудник Института Steamboat  (США) для Washington Examiner

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США Франция Китай интересы Эммануэль Макрон иносми Том Роган
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