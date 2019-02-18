Трамп объединил против себя всю Европу – Reuters

18 февраля 2019, 14:59

Делегаты Мюнхенской конференции по безопасности очень холодно встретили делегацию из Вашингтона.

Орущий,Трамп
Орущий,Трамп / WealthModo

В 2009 году вице-президент США Джо Байден приехал на Мюнхенскую конференцию безопасности, чтобы "нажать кнопку перезагрузки" с Россией. 10 лет спустя он снова приехал, чтобы предложить миру лучшие отношения, на этот раз со своей собственной страной.

Пообещав, что "Америка вернется", как только Дональд Трамп покинет свой пост, Байден получил громкие аплодисменты на Мюнхенской конференции по безопасности в 2019 году, сообщает Reuters.

Ранее действующий вице-президент США Майк Пенс во время своего выступления на этом форуме ожидал таких же аплодисментов, но услышал в ответ лишь молчание.

По словам дипломатов и официальных лиц, четырехдневная поездка Пенса в Европу только углубила разногласия с традиционными союзниками по таким вопросам, как Иран и Венесуэла, и не дала особых надежд на то, как бороться с угрозами, начиная от ядерного оружия до изменения климата.

В частности, Пенс призвал Евросоюз в Мюнхене признать лидера оппозиции Хуана Гуайдо президентом Венесуэлы, но это вызвало гневный ответ со стороны министра иностранных дел Испании. Он заявил, что Европейский союз может признать Гуайдо лишь временным президентом, пока в соответствии с венесуэльской конституцией не пройдут президенсткие выборы.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ледриан в свою очередь заявил, что он озадачен политикой США в отношении Сирии после решения Трампа вывести войска из страны. По мнению французского министра, это пойдет на пользу только Ирану, с которым у Вашингтона не самые лучшие отношения.

Европейские дипломаты и официальные лица также не согласились с призывом Пенса к правительствам стран ЕС держаться подальше от китайских телекоммуникационных компаний при создании мобильных сетей последнего поколения.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не верит в доклад американской разведки о том, что у Северной Кореи есть ракеты, способные достичь территории его страны.

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США Европа Дональд Трамп Мюнхенская конференция по безопасности Майк Пенс
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