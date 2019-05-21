Власти США пошли на уступки Huawei

Министерство торговли США выдало Huawei временную лицензию / Reuters

В США министерство торговли выдало китайскому IT-гиганту Huawei временную генеральную лицензию, она позволяет компании обновлять программное обеспечение гаджетов и поддерживать работу созданных сетей.

Временная лицензия вступила в силу в понедельник, 20 мая, и действительна до 19 августа, говорится в документе ведомства.

Выданной лицензией могут воспользоваться 68 компаний, подконтрольных Huawei.

Ранее стало известно, что власти США решили внести Huawei в черный список. Позже источники сообщили, что между американской корпорацией Google китайским IT-гигантом приостановлены бизнес-контакты.

В Huawei считают, что указ президента США Дональда Трампа о введении запрета на использование в США оборудования китайской компании замедлит развитие в Штатах технологии 5G.