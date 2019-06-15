Поздравления с Троицей в живых открытках и на словах

Православная Троица 2019 отмечается 16 июня.

Ранее Главред уже писал, как подготовиться к Троице: можно ли купаться, жениться, хоронят ли на Троицу, а также что святят в церкви. Кроме того, мы узнали, что нельзя, а что нужно делать на Троицу – читайте в нашем материале Запреты на Троицу: почему нельзя стричься и мыться и сколько дней не работают после праздника.

И не забывайте, что накануне отмечается Вселенская Троицкая суббота 2019, у которой также есть свои церковные и народные традиции.

На этот раз Главред собрал лучшие поздравления с Троицей: картинки, гифки и пожелания на словах.

Поздравления с наступающей Троицей

Поздравляю с наступающей Троицей! Пусть нынче, в день Святой Троицы, прольется на вас нескончаемый, лучезарный поток Божьей благодати, пусть наградит вас крепким здоровьем, непоколебимой верой, душевной радостью и светлыми надеждами. Пусть любовь поселится в вашем сердце, гармония — в мыслях, а счастье — в вашем доме. Благослови вас Бог!

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Поздравляем Вас с наступающим святым июньским праздником Троицы, желаем, чтобы Вы и Ваша семья были всегда под защитой Божьей, пусть в Вашем доме будет достаток, уют и покой. Желаем Вам здоровья, благополучия и любви.

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Пусть Дух Святой, с небес сошедший,

Накроет дом своим крылом.

Пусть гул от жизни сумасшедшей

Затихнет, как на дне морском.

Пусть будет свет и будет радость,

Пусть в душах греется любовь,

Пусть будет милость, будет святость,

И Ангел посетит Ваш дом!

С днем святой Троицы: поздравления в прозе

Благословенна Троица! Будьте здоровы и пусть Бог услышит все ваши молитвы в этот день! Пусть сбудутся ваши добрые желание и жизнь наполнится любовью близких!

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Пусть в вашем доме всегда пахнет счастьем, также как сегодня пахнет свежей зеленью. Пусть Господь благословит вашу семью на благополучную жизнь, а летний праздник поселит в сердцах тепло любви и свет взаимопонимания. Чтобы радость в ваших глазах не иссякала никогда.

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С Троицей, днем тройного чуда, Господнего благословения и яркого буйства красок! И пускай этот символический пятидесятый день после воскресения души станет всплеском многократного счастья, пятьдесят оттенков которого способны затмить яркую радугу в лучах душевного солнца!

С праздником Троицы: поздравления в стихах

Пусть сегодня Бог откроет,

Все, что связанно с любовью:

Понимание, надежду,

Море слов приятных, нежных,

Состраданье, доброту,

Воплотит твою мечту.

Жизнь пускай устроится

В День священной Троицы!

***

Святая Троица всегда поможет,

Тебе невзгоды с горем победить.

Господь по звездам путь проложит,

Чтоб мог всегда до истины доплыть.

В День Троицы Святой прольется,

Пьянящий, теплый, благодатный свет.

И твой счастливый путь начнется,

На много-много светлых, добрых лет.

***

В праздник Троицы светлый

Я желаю здоровья вам,

Чтоб на встречу дул теплый ветер

И причин не было слезам!

Троица: поздравления в смс

2 смс - 116 символов:

В столь светлый праздник я желаю

Добра в семью и мира в дом.

И пусть же Троица Святая

Хранит любовь, достаток в нем!

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3 смс - 170 символов:

Поздравляю с Троицей. Пусть будет счастье и здоровье в доме, любовь и добро в сердце, удача и успех на жизненном пути, мир и радость в душе, понимание и уважение в семье.

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2 смс - 86 символов:

Пусть все добрые дела

Вам вернутся сторицей.

Поздравляю вас любя

Я со славной Троицей.

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Пусть вместе с Троицей в ваше сердце войдет благодать и умиротворение. Будьте благословенны и счастливы! Счастливых вам перемен в жизни и пусть вас хранит Святая Троица!