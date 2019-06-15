Поздравления с Троицей в живых открытках и на словах

Главред собрал лучшие поздравления с Троицей: картинки, гифки и пожелания на словах.
Православная Троица 2019 отмечается 16 июня.
Ранее Главред уже писал, как подготовиться к Троице: можно ли купаться, жениться, хоронят ли на Троицу, а также что святят в церкви. Кроме того, мы узнали, что нельзя, а что нужно делать на Троицу – читайте в нашем материале Запреты на Троицу: почему нельзя стричься и мыться и сколько дней не работают после праздника.
И не забывайте, что накануне отмечается Вселенская Троицкая суббота 2019, у которой также есть свои церковные и народные традиции.
На этот раз Главред собрал лучшие поздравления с Троицей: картинки, гифки и пожелания на словах.
Поздравления с наступающей Троицей
Поздравляю с наступающей Троицей! Пусть нынче, в день Святой Троицы, прольется на вас нескончаемый, лучезарный поток Божьей благодати, пусть наградит вас крепким здоровьем, непоколебимой верой, душевной радостью и светлыми надеждами. Пусть любовь поселится в вашем сердце, гармония — в мыслях, а счастье — в вашем доме. Благослови вас Бог!
***
Поздравляем Вас с наступающим святым июньским праздником Троицы, желаем, чтобы Вы и Ваша семья были всегда под защитой Божьей, пусть в Вашем доме будет достаток, уют и покой. Желаем Вам здоровья, благополучия и любви.
***
Пусть Дух Святой, с небес сошедший,
Накроет дом своим крылом.
Пусть гул от жизни сумасшедшей
Затихнет, как на дне морском.
Пусть будет свет и будет радость,
Пусть в душах греется любовь,
Пусть будет милость, будет святость,
И Ангел посетит Ваш дом!
С днем святой Троицы: поздравления в прозе
Благословенна Троица! Будьте здоровы и пусть Бог услышит все ваши молитвы в этот день! Пусть сбудутся ваши добрые желание и жизнь наполнится любовью близких!
***
Пусть в вашем доме всегда пахнет счастьем, также как сегодня пахнет свежей зеленью. Пусть Господь благословит вашу семью на благополучную жизнь, а летний праздник поселит в сердцах тепло любви и свет взаимопонимания. Чтобы радость в ваших глазах не иссякала никогда.
***
С Троицей, днем тройного чуда, Господнего благословения и яркого буйства красок! И пускай этот символический пятидесятый день после воскресения души станет всплеском многократного счастья, пятьдесят оттенков которого способны затмить яркую радугу в лучах душевного солнца!
С праздником Троицы: поздравления в стихах
Пусть сегодня Бог откроет,
Все, что связанно с любовью:
Понимание, надежду,
Море слов приятных, нежных,
Состраданье, доброту,
Воплотит твою мечту.
Жизнь пускай устроится
В День священной Троицы!
***
Святая Троица всегда поможет,
Тебе невзгоды с горем победить.
Господь по звездам путь проложит,
Чтоб мог всегда до истины доплыть.
В День Троицы Святой прольется,
Пьянящий, теплый, благодатный свет.
И твой счастливый путь начнется,
На много-много светлых, добрых лет.
***
В праздник Троицы светлый
Я желаю здоровья вам,
Чтоб на встречу дул теплый ветер
И причин не было слезам!
Троица: поздравления в смс
2 смс - 116 символов:
В столь светлый праздник я желаю
Добра в семью и мира в дом.
И пусть же Троица Святая
Хранит любовь, достаток в нем!
***
3 смс - 170 символов:
Поздравляю с Троицей. Пусть будет счастье и здоровье в доме, любовь и добро в сердце, удача и успех на жизненном пути, мир и радость в душе, понимание и уважение в семье.
***
2 смс - 86 символов:
Пусть все добрые дела
Вам вернутся сторицей.
Поздравляю вас любя
Я со славной Троицей.
***
Пусть вместе с Троицей в ваше сердце войдет благодать и умиротворение. Будьте благословенны и счастливы! Счастливых вам перемен в жизни и пусть вас хранит Святая Троица!