Поздравления и анимированные открытки с днем Петра и Павла 2019 на русском и украинском языках

Главред собрал самые яркие и благостные идеи поздравлений с праздником Петра и Павла.
День Петра и Павла 2019 – Петров день, как его еще называют – отмечается 12 июля.
Это один из самых любимых праздников у православных христиан. Готовятся к нему заранее, а поздравить с с праздником Петра и Павла стремятся от души. В этот день вообще принято думать и говорить лишь о хорошем – иначе, говорят в народе, негатив дурных слов и мыслей вернется к человеку троекратно.
Ранее Главред уже выяснил, можно ли жениться на Петра и Павла и приметы дня. Больше о традициях и запретах дня читайте в нашем материале День Петра и Павла: что делать, чтоб не проворонить свое счастье, а что делать нельзя.
Поздравления с днем Петра и Павла в прозе
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В день святых апостолов Петра и Павла желаю веры и бодрости духа. Пусть ваши молитвы и самые сокровенные желания будут услышаны! Здоровья и мира вам и вашим семьям!
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В день Петра и Павла задумайтесь обо всем светлом, что вас окружает. Делитесь с близкими людьми добром, верой и благими поступками. Пусть вас окружают только искренние люди, готовые озарить светом и радостью вашу жизнь.
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В праздник святой, я желаю всем постоянного покровительства святых апостолов. Пускай в душах каждого живет божья благодать, а сердца будут открыты для всех страждущих. Пускай полнится жизнь ваша радостью и добрыми поступками. Не терзайтесь в недоверии, злобе и сомнении и тогда вокруг вас всегда будет, свет счастье и понимание.
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Пусть святые апостолы Петр и Павел подарят твоему сердцу веру, твоему уму – надежду, а твоему здоровью – силу! Пусть люди, которых ты встретишь, будут праведными, а дороги, по которым ты пойдешь, ведут тебя к истинному счастью! Божьего тебе благословения!
Петра и Павла: поздравления в стихах
Петра и Павла – славный праздник,
Конец великого поста,
И зажжена возле иконы,
Во всех церквах мирская свеча.
С праздником Вас сердечно поздравляю,
Удачи, радости желаю и добра,
Пусть долго жизнь течёт, не уставая,
Как полная, широкая река.
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Веры, бодрости и духа
День сегодня принесет.
С помощью Святого духа
От бед подальше унесет.
Пусть апостолы святые
Сил и мочи вам дают,
И здоровые родные
Вам улыбку принесут!
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С праздником Петра и Павла поздравляю,
В этот день любви тебе желаю,
Больше света, радости, добра,
Пусть твоя душа, будет жива.
С днем Петра и Павла поздравляю,
В праздник, благ, твоей семье желаю,
Пусть в обитель солнышко зайдет,
И любовь к сердцам вашим несет.
Привітання з днем Петра і Павла в прозі
Бажаємо вам, щоб у день Петра і Павла здійснювалися лише добрі справи. Щоб душі, втомившись від вічних метань, нарешті знайшли спокій. Щоб уста спраглого могли води напитися, зголоднілий був нагодований, а хто без даху над головою – знайшов свій притулок. Нехай ваші серця завжди будуть вільні від гріха!
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Вітаю зі святом первоверховних апостолів! Бажаю за молитвами святих апостолів Петра і Павла зміцнення віри і бадьорості духу. Щоб головною нашою мотивацією в житті, було служіння Богу і ближньому! Святі Апостоли Петре і Павле, моліть Бога за нас!
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У день Петра і Павла бажаємо вам, щоб імена цих святих, які є символом чистоти, щирої віри та ревного служіння Богу, дарували вам натхнення для нових світлих звершень. Відкритості вашої душі і мудрості – помислам!
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Вітаю з днем Петра і Павла! Бажаю миру та достатку, добра на життєвому шляху, а також сил, здоров'я, розуміння рідних, хороших думок і добрих справ. І нехай святі апостоли бережуть тебе і твою сім'ю від злих язиків, страшних бід і негод.
Привітання з святом Петра і Павла у віршах
День Петра й Павла –
Свято світла і добра!
Побажаємо ж сьогодні
Всім вам миру і тепла.
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Сьогодні Павла і Петра
Вітаю я з ранку,
Багато радості бажаю,
Жити, ні сліз, ні бід не знаючи,
Щоб тілом і душею
У всьому було добре!
І Петра і Павла
Я сьогодні славлю!
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Зі святом сьогодні
Я вас всіх вітаю!
У день Петра й Павла
Здоров’я бажаю!
Бажаю вам щастя,
Надії й любові!
Завжди щоб Господь
Був у кожнім слові!