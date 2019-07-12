Поздравления и анимированные открытки с днем Петра и Павла 2019 на русском и украинском языках

День Петра и Павла 2019 – Петров день, как его еще называют – отмечается 12 июля.

Это один из самых любимых праздников у православных христиан. Готовятся к нему заранее, а поздравить с с праздником Петра и Павла стремятся от души. В этот день вообще принято думать и говорить лишь о хорошем – иначе, говорят в народе, негатив дурных слов и мыслей вернется к человеку троекратно.

Ранее Главред уже выяснил, можно ли жениться на Петра и Павла и приметы дня. Больше о традициях и запретах дня читайте в нашем материале День Петра и Павла: что делать, чтоб не проворонить свое счастье, а что делать нельзя.

Поздравления с днем Петра и Павла в прозе

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В день святых апостолов Петра и Павла желаю веры и бодрости духа. Пусть ваши молитвы и самые сокровенные желания будут услышаны! Здоровья и мира вам и вашим семьям!

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В день Петра и Павла задумайтесь обо всем светлом, что вас окружает. Делитесь с близкими людьми добром, верой и благими поступками. Пусть вас окружают только искренние люди, готовые озарить светом и радостью вашу жизнь.

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В праздник святой, я желаю всем постоянного покровительства святых апостолов. Пускай в душах каждого живет божья благодать, а сердца будут открыты для всех страждущих. Пускай полнится жизнь ваша радостью и добрыми поступками. Не терзайтесь в недоверии, злобе и сомнении и тогда вокруг вас всегда будет, свет счастье и понимание.

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Пусть святые апостолы Петр и Павел подарят твоему сердцу веру, твоему уму – надежду, а твоему здоровью – силу! Пусть люди, которых ты встретишь, будут праведными, а дороги, по которым ты пойдешь, ведут тебя к истинному счастью! Божьего тебе благословения!

Петра и Павла: поздравления в стихах

Петра и Павла – славный праздник,

Конец великого поста,

И зажжена возле иконы,

Во всех церквах мирская свеча.

С праздником Вас сердечно поздравляю,

Удачи, радости желаю и добра,

Пусть долго жизнь течёт, не уставая,

Как полная, широкая река.

***

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Веры, бодрости и духа

День сегодня принесет.

С помощью Святого духа

От бед подальше унесет.

Пусть апостолы святые

Сил и мочи вам дают,

И здоровые родные

Вам улыбку принесут!

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С праздником Петра и Павла поздравляю,

В этот день любви тебе желаю,

Больше света, радости, добра,

Пусть твоя душа, будет жива.

С днем Петра и Павла поздравляю,

В праздник, благ, твоей семье желаю,

Пусть в обитель солнышко зайдет,

И любовь к сердцам вашим несет.

Привітання з днем Петра і Павла в прозі

Бажаємо вам, щоб у день Петра і Павла здійснювалися лише добрі справи. Щоб душі, втомившись від вічних метань, нарешті знайшли спокій. Щоб уста спраглого могли води напитися, зголоднілий був нагодований, а хто без даху над головою – знайшов свій притулок. Нехай ваші серця завжди будуть вільні від гріха!

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Вітаю зі святом первоверховних апостолів! Бажаю за молитвами святих апостолів Петра і Павла зміцнення віри і бадьорості духу. Щоб головною нашою мотивацією в житті, було служіння Богу і ближньому! Святі Апостоли Петре і Павле, моліть Бога за нас!

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У день Петра і Павла бажаємо вам, щоб імена цих святих, які є символом чистоти, щирої віри та ревного служіння Богу, дарували вам натхнення для нових світлих звершень. Відкритості вашої душі і мудрості – помислам!

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Вітаю з днем Петра і Павла! Бажаю миру та достатку, добра на життєвому шляху, а також сил, здоров'я, розуміння рідних, хороших думок і добрих справ. І нехай святі апостоли бережуть тебе і твою сім'ю від злих язиків, страшних бід і негод.

Привітання з святом Петра і Павла у віршах

День Петра й Павла –

Свято світла і добра!

Побажаємо ж сьогодні

Всім вам миру і тепла.

***

Сьогодні Павла і Петра

Вітаю я з ранку,

Багато радості бажаю,

Жити, ні сліз, ні бід не знаючи,

Щоб тілом і душею

У всьому було добре!

І Петра і Павла

Я сьогодні славлю!

***

Зі святом сьогодні

Я вас всіх вітаю!

У день Петра й Павла

Здоров’я бажаю!

Бажаю вам щастя,

Надії й любові!

Завжди щоб Господь

Був у кожнім слові!