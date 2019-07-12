Поздравления и анимированные открытки с днем Петра и Павла 2019 на русском и украинском языках

12 июля 2019, 06:51

Главред собрал самые яркие и благостные идеи поздравлений с праздником Петра и Павла.

  • Открытки и картинки с днем Петра и Павла Соцсети
  • Открытки и картинки с днем Петра и Павла Соцсети
  • Открытки и картинки с днем Петра и Павла Соцсети
  • Открытки и картинки с днем Петра и Павла Соцсети
  • Открытки и картинки с днем Петра и Павла Соцсети
  • Открытки и картинки с днем Петра и Павла Соцсети
  • Открытки и картинки с днем Петра и Павла Соцсети
  • Открытки и картинки с днем Петра и Павла Соцсети
  • Открытки и картинки с днем Петра и Павла Соцсети
  • Открытки и картинки с днем Петра и Павла Соцсети
  • Открытки и картинки с днем Петра и Павла Соцсети

День Петра и Павла 2019 – Петров день, как его еще называют – отмечается 12 июля.

Это один из самых любимых праздников у православных христиан. Готовятся к нему заранее, а поздравить с с праздником Петра и Павла стремятся от души. В этот день вообще принято думать и говорить лишь о хорошем – иначе, говорят в народе, негатив дурных слов и мыслей вернется к человеку троекратно.

Ранее Главред уже выяснил, можно ли жениться на Петра и Павла и приметы дня. Больше о традициях и запретах дня читайте в нашем материале День Петра и Павла: что делать, чтоб не проворонить свое счастье, а что делать нельзя.

Поздравления с днем Петра и Павла в прозе

3 смс - 164 символа:

В день святых апостолов Петра и Павла желаю веры и бодрости духа. Пусть ваши молитвы и самые сокровенные желания будут услышаны! Здоровья и мира вам и вашим семьям!

***

В день Петра и Павла задумайтесь обо всем светлом, что вас окружает. Делитесь с близкими людьми добром, верой и благими поступками. Пусть вас окружают только искренние люди, готовые озарить светом и радостью вашу жизнь.

***

В праздник святой, я желаю всем постоянного покровительства святых апостолов. Пускай в душах каждого живет божья благодать, а сердца будут открыты для всех страждущих. Пускай полнится жизнь ваша радостью и добрыми поступками. Не терзайтесь в недоверии, злобе и сомнении и тогда вокруг вас всегда будет, свет счастье и понимание.

***

Пусть святые апостолы Петр и Павел подарят твоему сердцу веру, твоему уму – надежду, а твоему здоровью – силу! Пусть люди, которых ты встретишь, будут праведными, а дороги, по которым ты пойдешь, ведут тебя к истинному счастью! Божьего тебе благословения!

Петра и Павла: поздравления в стихах

Петра и Павла – славный праздник,

Конец великого поста,

И зажжена возле иконы,

Во всех церквах мирская свеча.

С праздником Вас сердечно поздравляю,

Удачи, радости желаю и добра,

Пусть долго жизнь течёт, не уставая,

Как полная, широкая река.

***

3 смс - 174 символа:

Веры, бодрости и духа

День сегодня принесет.

С помощью Святого духа

От бед подальше унесет.

Пусть апостолы святые

Сил и мочи вам дают,

И здоровые родные

Вам улыбку принесут!

***

С праздником Петра и Павла поздравляю,

В этот день любви тебе желаю,

Больше света, радости, добра,

Пусть твоя душа, будет жива.

С днем Петра и Павла поздравляю,

В праздник, благ, твоей семье желаю,

Пусть в обитель солнышко зайдет,

И любовь к сердцам вашим несет.

Привітання з днем Петра і Павла в прозі

Бажаємо вам, щоб у день Петра і Павла здійснювалися лише добрі справи. Щоб душі, втомившись від вічних метань, нарешті знайшли спокій. Щоб уста спраглого могли води напитися, зголоднілий був нагодований, а хто без даху над головою – знайшов свій притулок. Нехай ваші серця завжди будуть вільні від гріха!

***

Вітаю зі святом первоверховних апостолів! Бажаю за молитвами святих апостолів Петра і Павла зміцнення віри і бадьорості духу. Щоб головною нашою мотивацією в житті, було служіння Богу і ближньому! Святі Апостоли Петре і Павле, моліть Бога за нас!

***

У день Петра і Павла бажаємо вам, щоб імена цих святих, які є символом чистоти, щирої віри та ревного служіння Богу, дарували вам натхнення для нових світлих звершень. Відкритості вашої душі і мудрості – помислам!

***

Вітаю з днем Петра і Павла! Бажаю миру та достатку, добра на життєвому шляху, а також сил, здоров'я, розуміння рідних, хороших думок і добрих справ. І нехай святі апостоли бережуть тебе і твою сім'ю від злих язиків, страшних бід і негод.

Привітання з святом Петра і Павла у віршах

День Петра й Павла –

Свято світла і добра!

Побажаємо ж сьогодні

Всім вам миру і тепла.

***

Сьогодні Павла і Петра

Вітаю я з ранку,

Багато радості бажаю,

Жити, ні сліз, ні бід не знаючи,

Щоб тілом і душею

У всьому було добре!

І Петра і Павла

Я сьогодні славлю!

***

Зі святом сьогодні

Я вас всіх вітаю!

У день Петра й Павла

Здоров’я бажаю!

Бажаю вам щастя,

Надії й любові!

Завжди щоб Господь

Був у кожнім слові!

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
праздник поздравления открытки день Петра и Павла
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

06:51
Зачем Зеленский хочет отлюстрировать "папередников" и почему шансы на это ничтожны
06:51
Поздравления и анимированные открытки с днем Петра и Павла 2019 на русском и украинском языках Фото Видео
06:31
Астролог назвал самые разумные знаки Зодиака
06:27
Выборы 2019: полный список партии Партия Незалежнисть
06:01
Обвал доллара до 24: эксперты дали валютный прогноз на осень Видео
05:34
Нибиру топит Землю, а пророчество Ксавьера назвало точную дату конца света Видео
05:15
Выборы 2019: полный список партии Голос
05:08
Ура заднепроходцам: эксперт разбила самые популярные мифы об анальном сексе
04:39
Угроза человечеству: ученые рассказали о жутком сценарии глобальной катастрофы
04:12
Украинская теннисистка порадовала своих фанатов эротическим снимком
03:52
Именины Павла 2019 – поздравления и открытки Фото
03:41
Выборы 2019: полный список партии Партия Шария
03:32
День ангела Петра 2019 – открытки и поздравления Фото
03:29
"Лобовуха" на Прикарпатье: погибли маленькие дети, фото с места ДТП
02:55
Диетолог объяснила особенности употребления латте Видео
02:21
Выборы 2019: полный список партии Радикальная партия Олега Ляшко
02:10
Эксперт рассказал, из чего должен состоять правильный шоколад Видео
01:43
Эксперт рассказал о реальном сценарии возвращения Крыма
01:18
Известный украинский теннисист перенес вторую операцию за год
01:07
Развратный интернет: В США юная красотка стала порнозвездой из-за Tinder Фото
00:43
День фотографа 2019 – поздравления и самые интересные первые фотографии в истории человечества Фото
00:24
Кефир на ночь: диетолог раскрыла вред кисломолочного продукта
00:15
Выборы 2019: полный список партии Сила права
00:10
Сплин, Ляпис-98, Сергей Бабкин, Мирзоян, Detach и Laud: программа Atlas Weekend 2019 на 12 июля
11 июля, четверг
23:59
В Харькове ЦИК сняла с выборов конкурирующего с Грановским кандидата от Слуги народа Видео
23:49
Выборы 2019: полный список партии Слуга народа
23:37
"А я в отпуске!": Климкин ответил песней отказавшейся его уволить Раде Видео
23:11
Супрун потроллила Зеленского вишневыми косточками и люстрацией Видео
22:46
В Нацсовете не смогли доказать причастность Медведчука к 112, NewsOne и Zik Видео
22:37
Серена Уильямс разгромила Стрыцову на Уимблдоне
22:15
Сношаться по-людски. Мужчина угодил в больницу со стаканом в анусе после любовных игр
22:14
Президент Польши попросил у Зеленского разрешение на эксгумацию жертв на Волыни
21:54
Выборы 2019: полный список партии Социальная справедливость
21:46
"Мне не стыдно": Турчинов отреагировал на намерение Зеленского его люстрировать Видео
21:45
Как приготовить соленые огурцы на зиму: очень быстрый рецепт Фото Видео
21:10
Диетолог назвала "дозу" шоколада для детей Видео
20:57
Премьер-министр Молдовы на встрече с Зеленским говорила на украинском: опубликовано видео Видео
20:35
Против Парубия открыли уголовное дело о госизмене
20:30
Политолог объяснил, на что указывает разговор Зеленского с Путиным
20:08
Порошенко и Кононенко выгодно продали Кузню Тигипко: названа цена
19:55
Выборы 2019: полный список партии Гражданская позиция
19:50
Первый разговор Зеленского с Путиным: назван ключевой вопрос Видео
19:26
"Передайте Зурабишвили и гопоте": вице-спикер Госдумы РФ советует Грузии забыть о своих территориях Видео
19:17
"В Испанию ехала за европейским опытом, а не за деньгами": лучшая футзалистка Украины Юлия Форсюк
19:06
Зеленский и Путин впервые пообщались лично: кто звонил и о чем договорились Видео
18:48
В Киев приезжает знаменитый канадский музыкант Видео
18:46
В России снимают Двенадцать стульев с Безруковым в главной роли
18:44
Зеленский назвал общее желание Украины и Молдовы относительно войск России
18:41
У Зеленского прокомментировали возможную люстрацию для членов его команды
18:16
Сехудо вызвал на титульный бой Шевченко и Нуньес
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять