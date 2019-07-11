День Петра и Павла: что делать, чтоб не проворонить свое счастье, а что делать нельзя

11 июля 2019, 13:08

Главред выяснил традиции и приметы Петрова дня.

День Петра и Павла 12 июля - что нельзя делать, а что делать, чтоб не проворонить свое счастье
День Петра и Павла: что нельзя делать / NewsTes

День Петра и Павла 2019 Украина празднует 12 июля. Дата праздника не меняется из года в год.

В Украине праздник Петра и Павла часто совпадает с началом жнив, то есть сбора урожая. А в некоторых регионах он считается праздником рыбаков, так как Петр до того, как стать апостолом, рыбачил.

Ранее Главред уже выяснил, можно ли жениться на Петра и Павла и приметы дня. На этот раз поговорим о других традициях и запретах Петрова дня.

Апостолов Петра и Павла 2019: что делать в этот день

Накануне проводят генеральную уборку.

В сам праздник, на Петра и Павла, ходят в церковь, чтобы помолиться и освятить воду. Стараются максимально строго соблюдать Божьи заветы.

Чтобы быть здоровым и красивым, в старину принято было умываться утром в Петров день родниковой водой. Так как апостол Петр был рыбаком, то народная молва в день его памяти приписывала особые целебные свойства проточной воде. 

А чтобы быть здоровым и счастливым весь будущий год – достаточно не спать до рассвета и встретить восход солнца, уверяет народная примета.

Также люди верили, что 12 июля солнце может "играть" всеми цветами радуги, а кому эту "игру" увидеть посчастливиться – у того не один год, а вся жизнь впереди счастливая будет.

День Петра и Павла 2019: что можно есть

Приглашать на посиделки в этот день принято крестников и крестных родителей.

Читайте такжеНачало Петрова поста: что нельзя делать и что теперь можно естьВ праздник Петра и Павла 2019 заканчивается Петров пост 2019. Больше поститься не надо, то есть запреты в еде снимаются.

На праздничном столе традиционным блюдом на Петра и Павла считаются творожные мандрики – это особые пончики, ими, по легенде, питались апостолы во время паломничества по миру.

Хорошо подойдут для праздничного стола и рыбные блюда, ведь апостол Петр был рыбаком.

При этом считается, что если жена приготовит в Петров день рыбное блюдо и лично угостит им своего мужа, то это убережет семью от свар и склок в дальнейшем. 

А вот злоупотреблять алкоголем нельзя: стоит ограничиться бокальчиком красного вина (или белого, если вы гурман, а на столе – рыбные блюда).

Петра и Павла 12 июля: что нельзя делать

В день Петра и Павла нельзя:

  • венчаться – православная церковь не проводит таинство венчания в этот день. Зато день отлично подходит для предложения руки и сердца, то есть обручения;
  • заниматься сексом – это запрет для всех больших церковных праздников;
  • тяжело работать: заниматься уборкой, шитьем и пр. – следует озаботиться делами духовными;
  • после праздничного застолья убирать со стола оставшуюся еду и даже посуду – ее оставляли для усопшей родни, чтобы те тоже могли отпраздновать Петров день;
  • работать в огороде или саду – считается, что земля в этот день набирается сил, и можно "спугнуть" хороший урожай, если почву потревожить. В старину вообще старались не выходить в поле в этот день;
  • весь день нельзя ругаться, желать что-либо дурное окружающим и просто думать о плохом – в народе верят, что вся отрицательная энергия в этот день возвращается обратно к желающему в троекратном размере;
  • брать что-то в долг или одалживать самому – мол, достатка потом в доме не будет;
  • на Петра и Павла нельзя купаться – имеется в виду в реке, озере и т.п. Это исключительно народное поверье.

Из совсем уж народных примет: некоторые не выносят по большим церковным праздникам мусор из дома (имеется в виду мусорное ведро), чтобы не вынести вместе с сором и достаток.

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