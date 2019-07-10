День Петра и Павла: можно ли жениться и что делать в этот день

Можно ли жениться на Петра и Павла и другие приметы на Петров день / 1zoom.ru

Приближается праздник Петра и Павла 2019.

Главред выяснил, какие на день Петра и Павла 2019 есть приметы: можно ли жениться на Петра и Павла, какой будет погода зимой и иные поверья.

Можно ли жениться в пост 2019

Петра и Павла 2019 – это день, когда у православных заканчивается Петров пост 2019.

Во время поста церковь не проводит обрядов венчания: можно только заключить брак в ЗАГСе, а венчаться в церкви придется потом.

Более того: по народным приметам, свадьба в Петров пост пуста. Иными словами, лада и согласия в семье не будет, а молодых неминуемо ждет развод.

Также венчания не проводятся во вторник, четверг и субботу, накануне двунадесятых праздников и ряда иных дат.

Можно ли жениться на Петра и Павла

Свадьбу в день Петра и Павла сыграть можно, но только светскую: православная церковь свадьбу на Петра и Павла не одобряет и таинство венчания в этот день не проводит.

Читайте такжеДень Петра и Павла: когда и как отмечать этот праздникДело в том, что праздник Петра и Павла принято посвящать делам духовным: молитвам, походу в церковь, мыслям о духовном самосовершенствовании и т. п. И хоть пост уже и закончился, так что застолья в этот день накрываются пышные, но устраивать громкие гуляния и злоупотреблять алкоголем церковь запрещает. Так что свадебный кутеж не вписывается в эту концепцию.

Также священники рекомендуют верующим прихожанам отказаться от секса в этот день.

Петров день: приметы и поверья

Световой день с этого дня идет на убыль. В народе говорят: Петровка проходит – половина лета уходит. Есть даже поговорка: "Петр и Павел день убавил".

Из других примет:

жара на Петров день – к морозу на Рождество;

дождь на Петра и Павла – к урожаю ржи: один раз дождь идет – будет урожай неплохой, два раза идет – хороший, а три – богатый;

если Петровки холодные – то год потом голодный;

кукующая после 12 июля кукушка – к поздней зиме. Но коль птичка замолкает за неделю до Петра и Павла, то люди ждали ранних снега и морозов.

Ранее Главред выяснил, можно ли жениться после Покрова и в сам праздник. Подробнее читайте в нашем материале Свадьба на Покров: насколько удачными выходят такие браки.