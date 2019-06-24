Начало Петрова поста: что нельзя делать и что теперь можно есть

Главное в любом посту – не ограничение в пище, а очищение души.
Петров пост 2019 начинается 24 июня. Завершится он традиционно накануне праздника Петра и Павла 2019 – 12 июля.
А пока православных верующих ждут ограничения в еде и поведении.
Петров пост: что можно есть
В Петров пост нельзя есть мясо, молоко и периодически масло. Также по средам и пятницам возбраняется рыба – а в остальные дни разрешается.
Так что можно спокойно есть:
- рыбу (учитывая правила питания по дням);
- морепродукты;
- каши;
- грибы;
- овощи;
- фрукты и т.д.
Послабление поста предусматривается для больных, стариков, беременных женщин и кормящих матерей.
"Этот пост нестрогий: он только в среду и пятницу без растительного масла даже. А в остальные дни благословляется рыба, благословляется масло после богослужения", – пояснил настоятель Киево-Печерской Лавры, митрополит Вышгородский и Чернобыльский Владыка Павел.
Владыка пояснил: святые отцы – зная, что это время сбора урожая – сделали послабление.
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Петров пост 2019: календарь питания
Питание в Петров пост по дням выглядит так:
- понедельник – горячая пища без масла (как правило, это постные супы и каши без масла);
- вторник, четверг и суббота – любая постная пища и еще рыба;
- среда и пятница – в идеале должны быть лишь вода и хлеб, как вариант – минимум постной пищи, рыбу нельзя;
- воскресенье – разрешается немножко вина.
Петров пост: свадьба
По народным поверьям, свадьба в Петров пост пуста, то есть ладу и согласия в семье не будет, молодых ждет развод
Более того: церковь запрещает проводить обряд венчания в летний пост. Поэтому расписаться можно только в ЗАГСе, а церемония венчания в храме проводится уже по завершении Петрова поста.
Петров пост: что нельзя делать
Помимо венчаний в Петров пост не крестят детей.
Также считается, что в Петров пост нельзя:
- давать денег в долг – иначе сам в долгах будешь;
- заниматься рукоделием – мол, зашьешь свое счастье и благополучие;
- стричься – а то, говорят в народе, волосы ломкими и негустыми будут.
Также в Петров пост не принято проводить обряды, читать заговоры и гадать – все это рискует обернуться против того, кто это делает.
Петров пост: молитва
Икона Петра и Павла
Главное в любом посту – не ограничение в пище, а очищение души. В Петров пост принято читать покаянные молитвы. Это одна из них:
Господи и Владыка жизни моей! Не дай мне духа лени, беспечности, властолюбия и пустословия. Чистоту же души, смирение, терпение и любовь пошли мне, рабу Твоему. Господи, дай мне видеть мои собственные грехи и не осуждать брата моего, ибо благословен Ты на веки веков. Аминь.