Всё о Дне Ильи 2019: открытки, приметы, молитвы на деньги и не только

Главред собрал в одной статье самое главное про Ильин день 2019: что нельзя делать, а что нужно, а также поздравления и как просить помощи святого Ильи Пророка.
День Ильи 2019 или Ильин день – праздник, который отмечается 2 августа в честь святого Ильи Пророка.
Это один из самых любимых праздников у православных и даже людей не особо верующих – причем не только в Украине и России. Так что поздравления с праздником Ильи будут звучать сегодня часто. Причем, уверены, это будет не только поздравление Илье с именинами – но и поздравления с Ильей 2019 для всех родных и любимых людей, которые, как и святой Илья помогают вам достойно идти по жизни.
В сегодняшней статье Главред собрал самое главное про Ильин день 2019: что нельзя делать, а что нужно, а также поздравления и как просить помощи Ильи Пророка.
Ильин день: обряды и молитвы на замужество, деньги и не только
Илье Пророку часто молятся о замужестве, о здравии, о помощи с деньгами и особо – о дожде.
В частности, стоит упомянуть народный обряд о привлечении денег в Ильин день. Берут монету номиналом в 5 копеек/рублей/евро/центов – кому что больше подходит. И над ней читают специальную молитву Илье Пророку.
Молитва Илье Пророку о деньгах
Илья щедрый, расщедрись, достатком и богатством для моего рода одарись. Есть у меня пятак неразменный, пусть тот пятак народит мне не одну десятку, твои десятки народят мне денежные достатки. Нищету и неудачу Перун Громовержец уволок, а достаток и Удачу моему роду Илья Пророк приволок.
Подробнее читайте в нашем материале День Ильи 2019: когда и как молиться пророку о замужестве, здоровье и деньгах.
Ильин день: приметы, свадьбы и гадания
К слову, святому Илье не просто молятся о дожде – по дождю в этот день определяют, будет ли год с пожарами или нет. Дождь в Ильин день способен наделить здоровьем и красотой на год вперед.
Илья Пророк – покровитель супружества, поэтому свадьба в Ильин день считается славной приметой.
А наши предки в День Ильи гадали на клады. Подробнее обо всем этом читайте в нашем материале Как искать клад и можно ли играть свадьбу в Ильин день 2019.
Ильин день 2019: что нельзя делать, а что надо
Самый знаменитый запрет: купаться с Ильи 2019 уже нельзя – зато нужно умываться дождевой водой.
Кроме того, в народе говорят, что в Ильин день нельзя:
- заниматься тяжкой работой, особенно в поле;
- просто заходить в огород;
- стоять под деревом, громко кричать и петь, стрелять из рогатки – иначе молнией ударит;
- путешественнику – стоять на перекрестке.
Почему, с научной точки зрения, нельзя купаться с Ильи, а также какие еще есть запреты на этот праздник – читайте в нашем материале Как на самом деле Илья писает в воду и что надо делать в Ильин день 2019.
С праздником Ильи 2019: поздравления и открытки
Сегодня повсеместно празднуется Ильин день. Я тебе желаю в этот день забыть обо всех невзгодах и неприятностях и с распахнутой душой устремиться к свежему воздуху красочной осени. Уверена, что праздник останется в нашей памяти, как одно из самых ярких событий года, а совместные воспоминания еще больше скрепят нашу дружбу
***
В день Ильи-пророка вам
Я желаю счастья.
Не пророчит пусть судьба
Беды и ненастья.
Пусть лишь добрые прогнозы
Будут в жизни вашей.
Будет пусть здоровье в теле,
Дом ваш — полной чашей.
***
3 смс - 155 символов:
Забрось дела свои подальше, отдохни,
Сходи на кухню — выпей стакан сока.
С подругой встреться, другу позвони.
Сегодня грех работать, — с днём Ильи-пророка!
***
В Ильин день желаю стать мудрее и смелее, никого и никогда не бояться, громом метать и молниеносно добиваться успеха во всех своих стремлениях. Пусть в этот день свершится что-то доброе, пусть этот праздник ознаменует для тебя дальнейшее процветание, душевную гармонию и чистую любовь.
***
От всей души тебе, Илья,
В прекрасный день желаю я
Огромных целей достигать,
И никогда не отступать,
И не бояться ничего,
И добиваться своего,
Пусть счастье рядышком с тобой
Идет широкою тропой!
***
Илюша, с именинами тебя!
Наш сынок любимый.
Поздравляем мы любя,
И желаем сильно:
Чтобы был здоров и бодр,
Был любимым и любил,
Преодолевал невзгоды,
Ангел чтоб тебя хранил!
Вітання з святом Іллі
Сьогодні печиво печуть в кожному будинку,
На свято Іллі всіх в гості зовуть.
Для вас, дорогі, мої вітання,
Нехай зірки для вас ваше щастя знайдуть.
***
Сильний, мужній і простий,
Одним словом – молодий!
Ти найкращий у нас в світі,
Просто чудо - ти такий!
Ілля, тебе вітаєм,
З днем народження твоїм,
І тобі одне бажаєм -
Будь завжди ти золотим!
***
Мій коханий, серце моє,
Як ти щасливий — щасливі ми обоє,
Як ти сумний — то й я не засміюся,
За тебе, кожен вечір я молюся:
Хай Господь Бог тебе з небес благословляє,
Шле добру долю, та у всьому помагає,
А ангел-покровитель запалить твою зорю,
З Днем ангела Ілля, я тебе люблю!
Еще больше поздравлений найдете в нашем материале Поздравления с Днем Ильи 2019: живые картинки и душевные поздравления.