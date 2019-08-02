Всё о Дне Ильи 2019: открытки, приметы, молитвы на деньги и не только

Всё о Дне Ильи 2019: открытки, приметы, молитвы на замужество, деньги и не только / Соцсети

День Ильи 2019 или Ильин день – праздник, который отмечается 2 августа в честь святого Ильи Пророка.

Это один из самых любимых праздников у православных и даже людей не особо верующих – причем не только в Украине и России. Так что поздравления с праздником Ильи будут звучать сегодня часто. Причем, уверены, это будет не только поздравление Илье с именинами – но и поздравления с Ильей 2019 для всех родных и любимых людей, которые, как и святой Илья помогают вам достойно идти по жизни.

В сегодняшней статье Главред собрал самое главное про Ильин день 2019: что нельзя делать, а что нужно, а также поздравления и как просить помощи Ильи Пророка.

Ильин день: обряды и молитвы на замужество, деньги и не только

Илье Пророку часто молятся о замужестве, о здравии, о помощи с деньгами и особо – о дожде.

В частности, стоит упомянуть народный обряд о привлечении денег в Ильин день. Берут монету номиналом в 5 копеек/рублей/евро/центов – кому что больше подходит. И над ней читают специальную молитву Илье Пророку.

Молитва Илье Пророку о деньгах

Илья щедрый, расщедрись, достатком и богатством для моего рода одарись. Есть у меня пятак неразменный, пусть тот пятак народит мне не одну десятку, твои десятки народят мне денежные достатки. Нищету и неудачу Перун Громовержец уволок, а достаток и Удачу моему роду Илья Пророк приволок.

Подробнее читайте в нашем материале День Ильи 2019: когда и как молиться пророку о замужестве, здоровье и деньгах.

Ильин день: приметы, свадьбы и гадания

К слову, святому Илье не просто молятся о дожде – по дождю в этот день определяют, будет ли год с пожарами или нет. Дождь в Ильин день способен наделить здоровьем и красотой на год вперед.

Илья Пророк – покровитель супружества, поэтому свадьба в Ильин день считается славной приметой.

А наши предки в День Ильи гадали на клады. Подробнее обо всем этом читайте в нашем материале Как искать клад и можно ли играть свадьбу в Ильин день 2019.

Ильин день 2019: что нельзя делать, а что надо

Самый знаменитый запрет: купаться с Ильи 2019 уже нельзя – зато нужно умываться дождевой водой.

Кроме того, в народе говорят, что в Ильин день нельзя:

заниматься тяжкой работой, особенно в поле;

просто заходить в огород;

стоять под деревом, громко кричать и петь, стрелять из рогатки – иначе молнией ударит;

путешественнику – стоять на перекрестке.

Почему, с научной точки зрения, нельзя купаться с Ильи, а также какие еще есть запреты на этот праздник – читайте в нашем материале Как на самом деле Илья писает в воду и что надо делать в Ильин день 2019.

С праздником Ильи 2019: поздравления и открытки

Сегодня повсеместно празднуется Ильин день. Я тебе желаю в этот день забыть обо всех невзгодах и неприятностях и с распахнутой душой устремиться к свежему воздуху красочной осени. Уверена, что праздник останется в нашей памяти, как одно из самых ярких событий года, а совместные воспоминания еще больше скрепят нашу дружбу

***

В день Ильи-пророка вам

Я желаю счастья.

Не пророчит пусть судьба

Беды и ненастья.

Пусть лишь добрые прогнозы

Будут в жизни вашей.

Будет пусть здоровье в теле,

Дом ваш — полной чашей.

***

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Забрось дела свои подальше, отдохни,

Сходи на кухню — выпей стакан сока.

С подругой встреться, другу позвони.

Сегодня грех работать, — с днём Ильи-пророка!

***

В Ильин день желаю стать мудрее и смелее, никого и никогда не бояться, громом метать и молниеносно добиваться успеха во всех своих стремлениях. Пусть в этот день свершится что-то доброе, пусть этот праздник ознаменует для тебя дальнейшее процветание, душевную гармонию и чистую любовь.

***

От всей души тебе, Илья,

В прекрасный день желаю я

Огромных целей достигать,

И никогда не отступать,

И не бояться ничего,

И добиваться своего,

Пусть счастье рядышком с тобой

Идет широкою тропой!

***

Илюша, с именинами тебя!

Наш сынок любимый.

Поздравляем мы любя,

И желаем сильно:

Чтобы был здоров и бодр,

Был любимым и любил,

Преодолевал невзгоды,

Ангел чтоб тебя хранил!

Вітання з святом Іллі

Сьогодні печиво печуть в кожному будинку,

На свято Іллі всіх в гості зовуть.

Для вас, дорогі, мої вітання,

Нехай зірки для вас ваше щастя знайдуть.

***

Сильний, мужній і простий,

Одним словом – молодий!

Ти найкращий у нас в світі,

Просто чудо - ти такий!

Ілля, тебе вітаєм,

З днем народження твоїм,

І тобі одне бажаєм -

Будь завжди ти золотим!

***

Мій коханий, серце моє,

Як ти щасливий — щасливі ми обоє,

Як ти сумний — то й я не засміюся,

За тебе, кожен вечір я молюся:

Хай Господь Бог тебе з небес благословляє,

Шле добру долю, та у всьому помагає,

А ангел-покровитель запалить твою зорю,

З Днем ангела Ілля, я тебе люблю!

Еще больше поздравлений найдете в нашем материале Поздравления с Днем Ильи 2019: живые картинки и душевные поздравления.