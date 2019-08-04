Королевский развод: астролог дал прогноз ко дню рождения Меган Маркл

Астролог рассказал, доживут ли в браке до серебряной свадьбы принц Гарри и Меган Маркл / Фото: Reuters

4 августа отмечает свое 38-летие герцогиня Сассекская, супруга принца Гарри, бывшая американская актриса и фотомодель Меган Маркл.

Этот брак очень сложен в ввиду некоторых особенностей ее гороскопа, а также соединений планент, убежден астролог Влад Росс.

"Прогноз для нее можно составить достаточно точно, поскольку время ее рождения известно до минуты – 4.46 утра. Судя по гороскопу, Меган Маркл – большая приспособленка. В момент ее рождения восходил зодиакальный знак Рака, что обычно указывает на приспособленчество и удивительное умение втираться в доверие", - отмечает он.

По словам Росса, Луна в гороскопе Маркл – в соединении с Сатурном, что говорит о высокой степени эгоизма Маркл.

Читайте также"С такими изменяют": СМИ выяснили, какой скандальный совет дал принцу Гарри его дед на счет Меган Маркл"Да и в целом, звезды указывают на то, что ее брак с принцем Гарри состоялся исключительно по расчету. Попросту нет в ее гороскопе ничего такого, что бы указывало на то, что Меган Маркл искренне и по-настоящему любит своего мужа. Тем более, в Доме семьи у нее расположился Уран в соединении с Черной Луной, а такая комбинация очень часто появляется в гороскопах проституток и содержанок. Поэтому-то и от первого мужа она исправно получала алименты вплоть до того момента, пока не стала частью королевской семьи", - сказал астролог.

Известно, что у Кейт Мидлтон и Меган Маркл очень напряженные взаимоотношения. Росс считает, что это объясняется тем, что Мидлтон уже поняла, с кем имеет дело:

"Она видит суть и характер Маркл. Теперь королевская семья хочет открыть глаза принцу Гарри, который пока что искренне очарован своей супругой. Гороскоп Меган Маркл указывает на высокую вероятность развода с принцем. Расстаться они могут уже летом следующего года, когда в Дом брака войдет планета разрушения Плутон и планета несчастий Сатурн. Так что уже в ближайшее время будет решаться судьба новоиспеченной герцогини – останется ли она в королевской семье или нет. В любом случае, вся эта история будет ей дорого стоить".

Астролог охарактеризовал Меган Маркл как амбициозную львицу и большую приспособленку, которая очень жаждет денег и пышной жизни.

Читайте такжеУ Меган Маркл проблемы с принцем Гарри"По моим прогнозам, в следующем году принц Гарри начнет понимать, что Меган его не любит. Это осознание увеличит вероятность разрыва их отношений. Тем более, Уран в Доме любви в гороскопе Меган Маркл говорит о том, что она, если и любит, то совсем недолго – она просто не умеет долго любить. И рано или поздно Маркл начнет изменять принцу Гарри.

Убежден, что Меган Маркл и принц Гарри не проживут в браке до серебряной или золотой свадьбы. Думаю, что будет развод неизбежен, и тенденция по разрушению их брака начнется в 2020 году", - резюмировал Росс.

Страдающая без вспышек фотографов Меган Маркл снова попала в нелепую ситуацию, и подставила своего мужа и всю его семью.

Также стало известно, что королева Великобритании Елизавета II "заказала" Меган Маркл и Принцу Гарри минимум четырех правнуков, да и сама Меган хочет, чтобы у ее сына Арчи был братик или сестричка, рассказала биограф Виндзоров Кэти Николл.

Влад Росс, астролог, специально для Главреда

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