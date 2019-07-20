Королева Елизавета II "заказала" правнука: Меган Маркл снова станет мамой

Меган Маркл и принц Гарри снова станут родителями / instagram.com/sussexroyal/

Герцогиня-бунтарка Меган Маркл, которая на днях снова шокировала общественность нарушением негласных правил королевского дома и поставила принца Гарри в неловкое положение, планирует второго ребенка.

По словам королевского эксперта, журналистки Мелани Бромли, спустя три месяца после рождения своего первенца принца Арчи Харрисона Маунтбэттена-Виндзора герцоги Сассекские готовятся объявить об этом уже "очень скоро", хотя график у молодых родителей довольно плотный из-за официального визита в Африку осенью, передает Express.

Отметим, Меган Маркл родила первенца ранним утром 6 мая 2019 года, малыш весил 3,200 килограмм.

Меган Маркл и Арчи на прогулке / Instagram

Так вот, говорят, что после поездки в Африку принц Гарри и Меган Маркл поделятся с общественностью приятной новостью.

Читайте такжеГрандиозное празднование дня рождения Елизаветы II: Меган Маркл впервые вышла в свет после родовБромли предположила, что Меган Маркл должна забеременеть вначале 2020-го: "У них осенью Африка, так что после этого".

А все дело в то, что королева Великобритании Елизавета II "заказала" Меган Маркл и Принцу Гарри минимум четырех правнуков, да и сама Меган хочет, чтобы у ее сына Арчи был братик или сестричка, рассказала биограф Виндзоров Кэти Николл.

Напомним, ранее Елизавета II впервые прокомментировала рождение сына Меган Маркл.

Также соощалось, 6 июля принц Гарри и Меган Маркл крестили сына Арчи.