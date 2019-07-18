У Меган Маркл проблемы с принцем Гарри

Меган Маркл и принц Гарри / instagram.com/sussexroyal/

Экс-актриса Меган Маркл сделал публичную вещь, от которой негласно обязаны воздерживаться все члены королевской семьи Великобритании, да и не только.

Новоиспеченная герцогиня Меган нажаловалась прессе, какие у нее проблемы с принцем.

Во время премьеры фильма Король Лев у Меган Маркл и принца Гарри брали интервью, и если принц благоразумно толкнул скромную речь, то Меган Маркл выставила себя избалованной девицей, при том еще и опозорив королевскую семью.

Во время разговора с Фареллом Уильямсом, Меган начала жаловаться как девчонка.

"Я так рад за ваш счастливый семейный союз! Ваша любовная история выглядит, как настоящее чудо. Стать свидетелями такого, убедиться, что это возможно и в наше время, очень важно для всех. Вы нас воодушевляете, а мы "болеем" за вас!" – с теплотой обратился к герцогине Сассекской певец.

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На что Меган Маркл задумчиво ответила: "Знаете, вообще-то нам приходится непросто".

"Это прекрасно, значит вы уже начинаете понимать смысл. Моя жена тоже тут", - отреагировал певец.

Тем временем принц Гарри шепотом что-то сказал, и вся группа рассмеялась.

"Приятно познакомиться, спасибо большое", - завершила разговор Меган.

Что же сказал принц Гарри, и что имела в виду Меган мы не узнаем точно. Разве что, действительно, жизнь герцогини британского монаршего дома опасна и трудна.

Напомним, недавно в сеть слили фото Меган Маркл с Арчи на прогулке.