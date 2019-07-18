У Меган Маркл проблемы с принцем Гарри

Герцогиня-бунтарка Меган Маркл снова шокировала общественность нарушением негласных правил королевского дома.
Экс-актриса Меган Маркл сделал публичную вещь, от которой негласно обязаны воздерживаться все члены королевской семьи Великобритании, да и не только.
Новоиспеченная герцогиня Меган нажаловалась прессе, какие у нее проблемы с принцем.
Во время премьеры фильма Король Лев у Меган Маркл и принца Гарри брали интервью, и если принц благоразумно толкнул скромную речь, то Меган Маркл выставила себя избалованной девицей, при том еще и опозорив королевскую семью.
Во время разговора с Фареллом Уильямсом, Меган начала жаловаться как девчонка.
"Я так рад за ваш счастливый семейный союз! Ваша любовная история выглядит, как настоящее чудо. Стать свидетелями такого, убедиться, что это возможно и в наше время, очень важно для всех. Вы нас воодушевляете, а мы "болеем" за вас!" – с теплотой обратился к герцогине Сассекской певец.
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На что Меган Маркл задумчиво ответила: "Знаете, вообще-то нам приходится непросто".
"Это прекрасно, значит вы уже начинаете понимать смысл. Моя жена тоже тут", - отреагировал певец.
Тем временем принц Гарри шепотом что-то сказал, и вся группа рассмеялась.
"Приятно познакомиться, спасибо большое", - завершила разговор Меган.
Что же сказал принц Гарри, и что имела в виду Меган мы не узнаем точно. Разве что, действительно, жизнь герцогини британского монаршего дома опасна и трудна.
Напомним, недавно в сеть слили фото Меган Маркл с Арчи на прогулке.