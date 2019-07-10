Снова позорит корону: в сеть слили фото Меган Маркл с Арчи

Меган Маркл и принц Гарри / instagram.com/sussexroyal/

Бывшая актриса Меган Маркл, которую до сих пор подозревают в том, что она на самом деле симулировала беременность, засветилась перед камерами фотографов.

Жена принца Гарри Меган Маркл решила поехать куда-то со своим сыном Арчи, которого они почти не показывают людям, и нарвалась на папарацции.

Но изголодавшая по вспышкам актриса не только не пряталась, а еще и позировала с крошечным малышом на руках.

Она тискала и прижимала к груди Арчи, но при этом было видно, что герцогиня Сассекская в курсе, что ее снимают.

Пока что еще нет официальной реакции семьи, но королевские особы Британии стараются не попадать в подобные ситуации, а крошечных детей возраста Арчи не принято вот так вот показывать публике. Подобное пристрастие попадать в скандалы и подобное самолюбование у монархов жестоко карается.

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