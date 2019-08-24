Открытки с Днем независимости Украины и поздравления – яркие и патриотичные

24 августа – праздник всей страны. Это День независимости Украины 2019, это ее 28-й день рождения.

Военный парад в этом году заменили на марш новой армии – Марш достоинства. Будет и народный марш.

Официальное поздравление с Днем независимости Украины украинцы услышат от президента и других первых лиц государства. А друг друга люди поприветствуют более прикольными поздравлениями с Днем независимости 2019.

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Поздравления с Днем независимости Украины в прозе, стихах и смс

День независимости – это не просто праздник, это самое важное событие в истории страны. Пусть сегодня в сердце каждого украинца играет родной гимн, девчата и хлопцы красуются вышиванками, а на улицах родных городов и сел развивается гордо желто-голубое знамя, суля праздник и веселье. С праздником тебя, Украина!

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Мы Независимы –

И в этом наша сила!

Мы – есть народ, и кто б ни говорил,

Мы будем суверенны и едины,

Кто б нами не руководил!

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Всех украинцев сегодня поздравляем с Днем независимости их замечательной, цветущей страны. Желаем всем любить свою родину, растить достойное здоровое поколение - надежную смену себе. Пусть в ваших сердцах всегда горит огонь любви, веры и надежды, а в домах царит уважение, любовь, достаток, благополучие!

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Искренне поздравляю вас с нашим национальным праздником – Днем независимости Украины. 24 августа – это не просто государственный праздник. Это право граждан Украины на жизнь, которое в разные времена отвоевывали многие поколения украинцев. Борьба продолжается и сейчас. Верю в нашу победу, пусть небо над нашей страной всегда будет чистым. С Днем независимости Украины!

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3 смс - 183 символа:

Украина нынче отмечает

Независимость свою!

Потому и поздравляю,

Пожелать тебе хочу,

Чтоб страна лишь процветала,

Населенье чтоб росло.

Чтоб проблемок было мало,

Чтоб все было хорошо.

***

3 смс - 157 символов:

Великая страна, великие свершенья!

Отныне принимает самостийные решенья.

Пусть будет счастлива! Поздравок шлем тебе,

Лишь света и счастья нам в нашей судьбе!