Тренды в еде 2019: в Лондоне назвали модные продукты 2019 / news.uklon.com.ua

В Лондоне начала работу выставка необычных продуктов питания.

Посетителям предлагают уже готовые блюда и фермерские продукты. К примеру, можно отведать чай с джином и ромом. Или продукты с запрещенной в Британии вытяжкой каннабиса. Желающие отведать этой "травки" на выставки могут попробовать ее абсолютно легально.

Ранее диетолог объяснила, какой хлеб самый полезный для фигуры. Оксана Скиталинская рассказала, от какого хлеба не толстеют.

Также диетолог рассказала, сколько хлеба можно есть в день. Пшеничный хлеб стоит заменить лавашом без дрожжей, посоветовала врач.

Напомним, горячий чай приводит к раку в 90% случаев: при какой температуре пить. Соответствующее исследование длилось десять лет.