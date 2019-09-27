Астролог раскрыл, что у Ани Лорак с Сергеем Лазаревым

Астролог составил прогноз о карьере и личной жизни Ани Лорак / instagram.com/anilorak

27 сентября свой 41-ый день рождения отмечает украинская певица Ани Лорак, которая во время войны России против Украины, предпочла осесть в Москве и выступать с концертами в России. Астролог Влад Росс составил гороскоп для певицы.

"Судя по гороскопу, Лорак – настоящий человек шоу-бизнеса и будет работать в этой сфере всегда, как Алла Пугачева, до старости лет. Об этом говорит Луна в соединении с Юпитером в знаке Льва. Венера в соединении с Ураном свидетельствует о том, что все ее любовные отношения будут недолговечны и обречены на неожиданное разрушение. Как пример – недавно все могли наблюдать ее громкий разрыв с супругом Муратом Налчаджиоглу", - заявил астролог.

Читайте такжеГотов Зеленского убить и раскромсать: астролог рассказал о лютой ненависти ПорошенкоВенера в соединении с Ураном в гороскопе, по словам Росса, также может указывать на бисексуальность артистки.

"Одно время в Сети ходил слух, что у нее роман с российским певцом Сергеем Лазаревым. На самом деле, они дружат и, скорее всего, заключили какой-то контракт, как в свое время был у Баскова с фотомоделью Викторией Лопыревой. При этом вместе они не спят, это 100%. Это лишь контракт, не более: и ей хорошо, и Лазареву хорошо – лишний раз подогревают интерес публики к своим персонам.Однако сексуальные эксперименты в жизни Лорак были и будут. Удовлетвориться одним мужчиной в своей жизни она не может. К слову, скорее всего, она сама и изменяла своему последнему мужу", - отметил он.

Согласно гороскопу, Ани Лорак не сильно привязана к Украине.

"Она – человек мира, человек шоу-бизнеса. Когда закончится война между Россией и Украиной (а ей осталось недолго), Лорак будет выступать в обеих странах. Все скандалы, в которых она была замешана, забудутся, и обстановка для нее сгладится. Востребована Лорак будет и в России, и в Украине. Любить ее будут и там, и там", - объяснил он.

Читайте такжеНашел свою Козерожку: астролог рассказал об отношениях Петросяна и его любовницы"Хотя в гороскопе артистки есть неблагоприятный показатель, связанный со знаком Рака – знаком родины, который говорит о возможности непростых и конфликтных ситуаций в Украине. Потому Россия для Ани Лорак может считаться более благоприятной страной для самореализации. То есть, если сравнивать две страны – Украину и Россию, то счастливее судьба у Лорак сложится именно в России. Но, в конечном итоге, как истинные Весы, она способна найти компромисс, заняв позицию "и вашим, и нашим", и гастролировать в обеих странах. Ее гороскоп четко указывает на то, что большего успеха она могла бы добиться именно в России, что, в принципе, и произошло", - резюмировал астролог.

Заказать персональный гороскоп у Влада Росса вы можете, перейдя по ссылке.