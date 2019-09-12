На улицах Киева появился курьер-Иисус Христос: забавное видео

Необычный курьер взбудоражил центр столицы / Фото: скриншот из видео

В Сети пользователей развеселило видео курьера на велосипеде в центре Киева, который развозил товары в костюме Иисуса Христа.

Как сообщает Киев оперативный в Facebook, оригинального курьера заметили в районе метро Шулявская.

Импровизированный Иисус подошел с рюкзаком к велосипеду, снял с него замок и отправился, очевидно, выполнять свои трудовые обязанности.

В комментариях к видео пользователи с юмором и иронией отреагировали на божественного курьера.

"Божественный обед", "Курьер от Бога", "И что там Бог послал?", "Везет воду, рыбину и краюху хлеба, из которых потом получаться вино, роллы и пицца", "Божественная доставка", - пишут комментаторы.

Что происходит?? Опубликовано Киев Оперативный Четверг, 12 сентября 2019 г.

Напомним, в киевском политехническом институте появился неожиданный гость – полуголый курьер прямо посреди пары принес еду.

Ранее голый доставщик еды разгуливал на Крещатике, вызвав немалый ажиотаж.