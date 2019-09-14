Как подобрать макияж под очки: визажисты дали дельные советы

Названы правила макияжа для тех, кто носит очки/ Фото pinterest.com

Очки стали чрезвычайно популярным атрибутом современных женщин, причем независимо от того, есть ли у них проблемы со зрением, или нет. А дамам за сорок рекомендуют постоянно носить очки, потому что правильно подобранный аксессуар молодит и помогает избежать морщин в области лба и переносицы. В то же время при ношении очков возникает важный впрос: как правильно подобрать макияж. Визажисты дали несколько полезных советов по этому поводу.

Итак, как краситься, если носишь очки.

Форма оправы

Если оправа тонкая, одноцветная, то можно выбрать яркий вариант макияжа. Если же оправа массивная, яркая и имеет сложный дизайн, то макияж должен быть скромен и приглушен.

Цвет оправы

Важно запомнить правило: яркая или цветная оправа - тени нейтральных оттенков, а помада - в соответствии с правилами цветовой гармонии.

Стойкие тональные средства

Наносить тон лучше максимально тонко в той зоне, где оправа соприкасается с кожей. Стойкое тональное средство нужно выбирать для того, чтобы не оставались следы. Оправа может усиливать тень под глазами, поэтому не стоит пренебрегать консиллером.

Румяна - на яблочках щек

Чтобы верно выбрать "место" нанесения румян, улыбнитесь, увидев самую выступающую часть щеки, мысленно поделите ее вертикально пополам и, не заходя на ту половину, которая ближе к центру лица, поставьте кисть с небольшим количеством румян чуть выше намеченной середины и отведите ее легким движением по направлению к виску.

Макияж губ

Помаду лучше выбирать нейтральную либо тон-в-тон к румянам. Для создания смелого образа подойдут помады контрастных оправе оттенков. Например, зеленая оправа – малиновая помада, синяя оправа – теплый золотистый оттенок помады, фиолетовая оправа – оранжево-персиковая помада.

Макияж бровей

Брови нужно прорабатывайть по форме, сохраняя их естественную форму и добавляя объем.

Напомним, раннее Главред писал о том, как сделать макияж для девушек с голубыми глазами.