Эксперты назвали привычки, которые могут состарить на 10 лет

2 сентября 2019, 03:37

Некоторые повседневные дела буквально "убивают" молодость.

женщина, монитор
Из-за постоянного сидения перед монитором на лице возникают отеки / Фото: из открытых источников

Все мы каждый день занимаемся  нашими обычными делами и даже не задумываемся о том, что некоторые привычки оказывают губительный эффект на наш внешний вид и буквально "убивают" молодость. В результате мы выглядим старше своих лет и чувствуем себя хуже.

Эксперты назвали привычки, которые способны состарить внешне сразу на 10 лет, собщает МедикФорум.

Жевать на одной стороне. Привычка пережевывать пищу только на одной стороне челюсти со временем может привести к лицевой ассиметрии: одна часть лица будет иметь мускулы с гипертонусом, а другая – наоборот, ослабленные. Такое нарушение негативно сказывается на внешности и старит раньше времени.

Не досыпать. 7-8 часов непрерывного ночного сна просто необходимы для здоровья и красоты. Если вы регулярно спите меньше, то скорей всего у вас появятся мешки под глазами, припухлые веки, бледность. При недосыпе нарушается синтез белков коллагена и эластина, от которых зависит каркас кожи, ее упругость и неподверженность морщинам.

Игнорировать очки. После 40 лет правильно подобранные очки молодят женщину. Они скрывают разные дефекты, приходящие с возрастом. Если со зрением все в порядке, стоит носить очки без диоптрий – они не только маскируют эстетические проблемы с лицом, но и защищают глаза, служат профилактикой морщин в области лба и переносицы. Что касается  солнечных очков, то их нужно носить в ясную погоду круглый год.

Проводить много времени перед монитором. Сидя перед гаджетами,  мы все время наклоняем голову вниз – подбородком к шее. В результате на лице возникают отеки, особенно они заметны в области вокруг глаз. Все это служит идеальной основой для развития птоза, при котором ткани лица "сползают" вниз, образуя брыли и вторые подбородки.  В результате внешний облик приобретает печальное выражение, которое визуально  усугубляет эффект старения.

Говорить по телефону, наклоняя голову на бок. Когда человек прижимает телефон к уху и наклоняет голову, у него нарушается кровоток, а на коже в области щеки и шеи образуются складки и заломы – идеальная основа для морщин. Кроме того, щека, к которой постоянно прижимается телефон, подвергается птозу – ткани на ней ползут вниз.

Комплексный эффект. Сочетание курения, малоподвижного образа жизни, плохого питания и злоупотребления спиртным прибавляет к возрасту человека лишние 10-12 лет.

Напомним, ранее эксперты назвали топ-6 продуктов, вызывающих преждевременное увядание кожи.

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