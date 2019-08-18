Воры молодости: ученые назвали продукты, которые ускоряют старение кожи

Эксперты рассказали, какие продукты способствуют старению / Replyua.net

Научные эксперты рассказали о продуктах, которые вызывают преждевременное старение кожи.

На первом месте, по убеждениям ученых, стоит сахар – мало того, что он повышает уровень глюкозы в организме, и может привести к диабету, так еще и замедляет синтез коллагена – белка, который отвечает за упругость кожи.

Второе место продуктов, ворующих молодость, заняло переработанное мясо. Колбаса и сосиски делают кожу тусклой, портят ее цвет и повышают склонность к воспалению.

В топ-3 вошла соль – в небольших количествах она нужна организму, но если переборщить, то отечности не избежать.

Еще один продукт, который обезвоживает организм, - это кофе. Мало того, что он портит эмаль зубов, так еще и способствует появлению морщин на коже, быстро стареющей от недостатка влаги.Еще один враг здоровой и молодой кожи – алкоголь. Из-за спиртных напитков появляется отек и припухлости на коже.

В топ-6 вредных продовольствий для кожи вошли и продукты из кукурузы – это хлопья для завтраков, чипсы, попкорн. Эксперты констатируют, что пристрастие к этим продуктам нарушают в организме баланс Омега-3 и Омега-6.

Ранее диетолог назвала доступный продукт, который замедляет старение.