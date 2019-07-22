Диетолог назвала доступный продукт, который замедляет старение

Эксперт утверждает, что помимо овощей, обязательно нужно употреблять и зелень.
Замедлить процессы старения мечтают не только женщины, но и мужчины. Главный секрет здорового и молодого вида – это правильное питание и регулярные физические упражнения.
Профессиональный диетолог-нутрициолог Лора Филиппова на странице в Instagram рассказала, что важно потреблять не только овощи, но и зелень. Она нужна в ежедневном рационе, чтобы пополнить организм клетчаткой, антиоксидантами, необходимыми витаминами и минералами.
Кроме того, зелень оказывает anti-age эффект на организм.
Вот топ-лист видов зелени от дерматолога:
салат ромен - упругие и насыщенные листья, хорошая основа любого салата. Вкусно на любой бутерброд или просто вприкуску с чем угодно;
майнгольд или листовая свекла - вкус с кислинкой. В составе есть сиринговая кислота, которая помогает нормализовать уровень сахара в крови и замедлить усвоение углеводной пищи;
синий листовой салат - и цвет красивый (я люблю разноцветную еду), и высокое содержание йода (за это отвечает синий цвет листьев)
руккола - я называю ее полезная горечь;
базилик - можно и зеленый, но фиолетовый мне нравится больше по цвету;
укроп и петрушка - классика всех салатов;
зеленый лук - много каратиноида зеаксантина, да и просто очень вкусно;
мята - и в чай, и в воду с имбирем, и в лед для умывания.
Также диетолог посоветовала добавлять немного зелени к каждой основной еде.
Ранее диетолог назвала непривычные источники кальция.