Диетолог назвала доступный продукт, который замедляет старение

Диетолог посоветовала кушать больше зелени / 1zoom.ru

Замедлить процессы старения мечтают не только женщины, но и мужчины. Главный секрет здорового и молодого вида – это правильное питание и регулярные физические упражнения.

Профессиональный диетолог-нутрициолог Лора Филиппова на странице в Instagram рассказала, что важно потреблять не только овощи, но и зелень. Она нужна в ежедневном рационе, чтобы пополнить организм клетчаткой, антиоксидантами, необходимыми витаминами и минералами.

Кроме того, зелень оказывает anti-age эффект на организм.

Вот топ-лист видов зелени от дерматолога:

салат ромен - упругие и насыщенные листья, хорошая основа любого салата. Вкусно на любой бутерброд или просто вприкуску с чем угодно;

майнгольд или листовая свекла - вкус с кислинкой. В составе есть сиринговая кислота, которая помогает нормализовать уровень сахара в крови и замедлить усвоение углеводной пищи;

синий листовой салат - и цвет красивый (я люблю разноцветную еду), и высокое содержание йода (за это отвечает синий цвет листьев)

руккола - я называю ее полезная горечь;

базилик - можно и зеленый, но фиолетовый мне нравится больше по цвету;

укроп и петрушка - классика всех салатов;

зеленый лук - много каратиноида зеаксантина, да и просто очень вкусно;

мята - и в чай, и в воду с имбирем, и в лед для умывания.

Также диетолог посоветовала добавлять немного зелени к каждой основной еде.

Ранее диетолог назвала непривычные источники кальция.