Куда поехать осенью на море: названы топ-7 лучших направлений

Турция - королева бюджетного отпуска / Фото 100dorog.ru

Бархатный сезон в самом разгаре, а это значит, что можно махнуть куда-то за границу, чтобы понежится на пляже послушать шум прибоя и развеять осеннее уныние. Главред разобрался, куда можно поехать отдохнуть на море в сентябре 2019 года.

В первый осенний месяц море еще теплое, пляжи почти пусты, а цены – умеренные. А это значит, что морской отдых в сентябре – идеальный вариант.

Куда поехать осенью на море: Турция

Турция - королева бюджетного отпуска. В сентябре 2019 года это самое недорогое направления для отдыха на море за границей, особенно если полететь по горящему туру. Для пляжного отдыха в сентябре подойдет любой курорт. В Белеке, Анталье и Аланье теплее всего - днем +32°С. В Кемере, Бодруме, Сиде и Мармарисе +29...+30°С.

Куда поехать осенью на море: Италия

В сентябре в Италии тепло, но не жарко, цены снижаются, а людей становится меньше. Самый популярный и недорогой курорт Италии - Римини. Купаться тут можно до второй половины сентября. Есть широкий пляж, много ресторанов, достопримечательности, можно ездить на экскурсии в главные города страны. Однако там всегда многолюдно.

Куда поехать осенью на море: Испания

Отдых в Испании - это шикарное сочетание старинной архитектуры, вкусной еды, красивой природы, теплого моря и благодатного средиземноморского климата. В Испании комфортный пляжный отдых в сентябре на Тенерифе, Ибице, Майорке, в Валенсии, Салоу, Аликанте и на южном побережье. В первой половине сентября в Мадриде +29°С, в Барселоне, Валенсии и Малаге +26°С, на побережье и островах +26...+28°С. Вода в море +24°С. Дожди редкие и кратковременные. Со второй половины месяца чуть больше дождей, усиливается ветер, а температура понижается до +23°С.

Куда поехать осенью на море: Греция

Страна идеально подходит для отпуска в бархатный сезон: и погода хорошая, и цены очень приятные. Огромный плюс страны - разнообразие островов: можно выбрать уединенный или популярный, зеленый или скалистый, только пляжный или с обилием достопримечательностей. Температура воздуха около +28°С, море +24°С. В конце месяца более комфортно на Крите и Родосе.

Куда поехать осенью на море: Кипр

Кипр сильно похож на Грецию: античные памятники, средиземноморский климат, похожие язык, еда, менталитет. В июле-августе на острове адская жара, а вот в сентябре солнце уже не такое активное: днем +28...+30°С, вода в море +26°С.

Куда поехать осенью на море: Тунис

Если хочется побывать в экзотической стране, смело выбирайте Тунис. Тут и Средиземное море, и верблюды с пустыней, и античность, и вкусная еда. В сентябре жара на курортах Туниса отступает и становится комфортно. Самая теплая вода у берегов Порт-эль-Кантауи +28°С, на остальных курортах +25°С и выше. Во второй половине месяца тепло, но периодически небо затягивает облаками, а по вечерам усиливается ветер.

Куда поехать осенью на море: Черногория

В сентябре 2019 года в Черногории можно отдохнуть довольно недорого по европейским меркам. Температура воздуха днем составляет +25°С, а вот по ночам уже достаточно свежо - лишь +16°С. Дождей немного, но может быть пасмурно. Теплее всего на курортах Тиват и Херцег-Нови в Боко-Которском заливе. Правда, купанию могут помешать холодные течения.

Напомним, ранее стало известно, что экс-нардеп Надежда Савченко отправилась на отдых в Черногорию. Позже она удивила украинцев смелой фотосессией в платье бирюзового цвета.