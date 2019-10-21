Чтобы не списывали: студентов заставили сдавать экзамен с коробками на голове

Инцидент произошел в одном из колледжей штата Карнатака / Фото: timesofindia.indiatimes

В Индии разгорелся скандал из-за того, что преподаватели нашли оригинальный способ борьбы со списыванием студентов – их заставили сдавать письменный экзамен по химии с картонными коробками на головах.

Инцидент произошел в одном из колледжей штата Карнатака, сообщает Times of India. Издание опубликовало и фотографии студентов с картонными коробками на головах. В местном управлении образования назвали такое обращение со студентами "бесчеловечной идеей", а руководству колледжа вынесли официальное предупреждение.

Фото: timesofindia.indiatimes

Фото twitter.com/sidchat1

В свою очередь, администрация колледжа извинилась из-за инцидента и уточнила, что ученики дали согласие на то, чтобы им на голову водрузили картонные коробки.

Thinking ? inside the box. A bizarre set of images showing students wearing cardboard boxes on their heads in Karnataka, India ?? during an exam at a college, to stop them from cheating. The college has since apologized. https://t.co/NON1U8WO40pic.twitter.com/DBvFCJdh2v — Siddharth Chatterjee (@sidchat1) October 20, 2019

Напомним, ранее в Одессе разгорелся скандал с участием преподавателя истории Международного гуманитарного университета, который пропагандировал сепаратизм.

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