Осенние каникулы 2019: Украина готовится к детскому отдыху

Каникулы 2019-2020 Украина: когда осенние каникулы и не только / УНИАН

Когда начинаются школьные каникулы 2019-2020 и когда они заканчиваются, сколько дней гуляет ребятня на осенние, зимние и весенние каникулы в Украине и какие еще есть даты каникул для детей – в материале Главреда.

С этой информацией родителям и опекунам будет проще спланировать отдых и поездки с детьми, спланировать, где и когда оздоровить своего малыша.

Школьные каникулы 2019-2020 – Украина: даты по закону

Конкретную дату начала каникул каждая школа вправе назначить сама. Но общие для всех рекомендации МОН Украины уже обнародовало.

Первый раз в нынешнем учебном году маленькие "грызуны науки" смогут на осенние каникулы 2019, которые намечены с 28 октября по 3 ноября. По факту, отдыхать мальчишки и девчонки начнут уже с пятницы, 25 октября.

Вторая четверть до следующих каникул, к слову, будет самой короткой в году – не более семи учебных недель.

Читайте такжеВыходные на Новый год 2020: Украина готовит своим гражданам сюрпризЛепить снеговиков и кататься на санках, не думая о домашних заданиях, ребятам разрешат на зимние каникулы 2019 – их планируют с 23 декабря по 7 января.

Если отопительный сезон 2019-2020 пройдет нормально, и детям не придется устраивать дополнительные каникулы из-за холодных классов, то в следующий раз поднабраться сил (уже перед годовыми экзаменами) у них получится на весенние каникулы 2020 – с 23 марта по 29 марта.

Даты весенних каникул сдвигаются чаще всего, ведь на эту пору приходится пик эпидемий гриппа в Украине.

Так или иначе, но закончиться учебный процесс в школах Украины должен 29 мая (это пятница): летние каникулы 2020 Украинка традиционно начинает с 1 июня.

Есть еще дополнительные выходные в школах в 2019-2020 годах. К примеру, в то же 8 Марта дети тоже не учатся. Подробнее читайте в нашем материале Школьные каникулы 2019-2020 в Украине: когда, сколько и куда пойти.