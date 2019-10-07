Школьные каникулы 2019-2020 в Украине: когда, сколько и куда пойти

Каждая украинская школа может сдвигать даты каникул – но начало их всегда припадает на понедельник.
Первые школьные каникулы 2019-2020 в Украине стартуют уже в этом месяце. Осенние каникулы 2019 Украина назначила на конец октября.
Главред разобрался, сколько продлится отдых школьников, когда им светят дополнительные выходные и как можно провести их весело и с пользой.
Отметим, что каждая украинская школа может сдвигать даты каникул – но начало их всегда припадает на понедельник (то есть отдыхать ребята, по сути начинают с пятницы), а общая протяженность за один учебный год не должна превышать 30 дней.
Школьные каникулы 2019-2020 – Украина: ориентировочные даты
Точную дату начала каникул родители могут узнать в секретариате школы, на ее сайте или позвонив классному руководителю.
Ориентировочные даты следующие:
- осенние каникулы 2019: Киев и остальные города отправляют школьников на каникулы 28 октября и по 3 ноября включительно;
- зимние каникулы 2019-2020: Украина разрешает школьникам отдыхать с 23 декабря – и по 7 января включительно;
- весенние каникулы 2020: Украина дает недолгий перерыв в учебе – с 23 марта по 29 марта включительно;
- весенние каникулы 2020 Украина начинает 1 июня и продлятся они традиционно по 31 августа включительно.
Приятная новость в том, что 31 августа – это понедельник. Так что, скорее всего, первый звонок и школьная линейка 2020 в Украине будет во вторник.
Ранее Главред писал про выходные в октябре 2019: Украина отдыхает более 7 дней.
Также стало известно, как украинцы отдыхают в 2020 году: опубликованы даты выходных. Календарь праздников 2020 года предусматривает восемь официальных праздничных дней, которые будут выходными.
Дополнительные выходные в школах в 2019-2020
Как и взрослые работающие украинцы, украинские ученики отдыхают:
- 14 октября (понедельник) – День защитника Украины;
- 8 марта (воскресенье) – Международный женский день (дополнительный выходной переносится на 9 марта, понедельник);
- 20 апреля (понедельник) – в честь Пасхи 2020, которая пройдет накануне, 19 апреля;
- 1 мая (пятница) – День труда;
- 9 мая (суббота) – День Победы 2020 (выходным днем, скорее всего, будет понедельник, 11 мая).
Есть и еще один праздник, на который положен дополнительный выходной – католическое Рождество 25 декабря (среда), но оно итак приходится на зимние каникулы 2019-2020 в Украине.
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Дополнительные каникулы в Украине
Дополнительные каникулы ученикам назначают – или переносят сроки основных – по следующим причинам:
- если температура воздуха на улице опускается до -25 градусов для начальной школы; до -28 градусов – для средней школы; до -30 градусов – для учеников 10 и 11 классов;
- если температура воздуха в школьных помещениях опускается ниже +18 градусов;
- при карантинах и превышении эпидемпорога заболеваемости, то есть если заболели 25% и более от общего количества учащихся: может объявляться в отдельной школе или целой области.
Осенние каникулы 2019 в Киеве: куда пойти
Выставка ВУФКУ. Lost & Found
Куда: Музей кино, Довженко-Центр
Когда: до 1 декабря
Сколько: 80 грн.
На мультимедийной выставке представлены редкие кадры кинохроники, фильмов и анимации, уникальные документы и фотографии из архивов и пр.
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Куда: Платформа арт-завод
Когда: 2-3 ноября
Сколько: 120-150 грн
Фестиваль еды приурочен к Хеллоуину 2019. В программе также аквагрим и маркет с костюмами на Хэллоуин.
Body worlds – Вселенная тела
Куда: ВДНХ, павильон 4
Когда: до 31 октября
Сколько: 350 грн
На примерах человеческих тел, сохраненных после смерти, а также специальных мультимедийных установок посетители смогут лицезреть, как меняется тело человека в течение жизни, и что делать, чтобы оно было здоровым максимально долго.