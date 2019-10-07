Школьные каникулы 2019-2020 в Украине: когда, сколько и куда пойти / dzerkalo.media

Первые школьные каникулы 2019-2020 в Украине стартуют уже в этом месяце. Осенние каникулы 2019 Украина назначила на конец октября.

Главред разобрался, сколько продлится отдых школьников, когда им светят дополнительные выходные и как можно провести их весело и с пользой.

Отметим, что каждая украинская школа может сдвигать даты каникул – но начало их всегда припадает на понедельник (то есть отдыхать ребята, по сути начинают с пятницы), а общая протяженность за один учебный год не должна превышать 30 дней.

Школьные каникулы 2019-2020 – Украина: ориентировочные даты

Точную дату начала каникул родители могут узнать в секретариате школы, на ее сайте или позвонив классному руководителю.

Ориентировочные даты следующие:

осенние каникулы 2019: Киев и остальные города отправляют школьников на каникулы 28 октября и по 3 ноября включительно;

зимние каникулы 2019-2020: Украина разрешает школьникам отдыхать с 23 декабря – и по 7 января включительно;

весенние каникулы 2020: Украина дает недолгий перерыв в учебе – с 23 марта по 29 марта включительно;

весенние каникулы 2020 Украина начинает 1 июня и продлятся они традиционно по 31 августа включительно.

Приятная новость в том, что 31 августа – это понедельник. Так что, скорее всего, первый звонок и школьная линейка 2020 в Украине будет во вторник.

Ранее Главред писал про выходные в октябре 2019: Украина отдыхает более 7 дней.

Также стало известно, как украинцы отдыхают в 2020 году: опубликованы даты выходных. Календарь праздников 2020 года предусматривает восемь официальных праздничных дней, которые будут выходными.

Дополнительные выходные в школах в 2019-2020

Как и взрослые работающие украинцы, украинские ученики отдыхают:

14 октября (понедельник) – День защитника Украины;

(понедельник) – День защитника Украины; 8 марта (воскресенье) – Международный женский день (дополнительный выходной переносится на 9 марта, понедельник);

(воскресенье) – Международный женский день (дополнительный выходной переносится на 9 марта, понедельник); 20 апреля (понедельник) – в честь Пасхи 2020, которая пройдет накануне, 19 апреля;

(понедельник) – в честь Пасхи 2020, которая пройдет накануне, 19 апреля; 1 мая (пятница) – День труда;

(пятница) – День труда; 9 мая (суббота) – День Победы 2020 (выходным днем, скорее всего, будет понедельник, 11 мая).

Есть и еще один праздник, на который положен дополнительный выходной – католическое Рождество 25 декабря (среда), но оно итак приходится на зимние каникулы 2019-2020 в Украине.

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Дополнительные каникулы в Украине

Дополнительные каникулы ученикам назначают – или переносят сроки основных – по следующим причинам:

если температура воздуха на улице опускается до -25 градусов для начальной школы; до -28 градусов – для средней школы; до -30 градусов – для учеников 10 и 11 классов;

если температура воздуха в школьных помещениях опускается ниже +18 градусов;

при карантинах и превышении эпидемпорога заболеваемости, то есть если заболели 25% и более от общего количества учащихся: может объявляться в отдельной школе или целой области.

Осенние каникулы 2019 в Киеве: куда пойти

Выставка ВУФКУ. Lost & Found

Куда: Музей кино, Довженко-Центр

Когда: до 1 декабря

Сколько: 80 грн.

На мультимедийной выставке представлены редкие кадры кинохроники, фильмов и анимации, уникальные документы и фотографии из архивов и пр.

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Куда: Платформа арт-завод

Когда: 2-3 ноября

Сколько: 120-150 грн

Фестиваль еды приурочен к Хеллоуину 2019. В программе также аквагрим и маркет с костюмами на Хэллоуин.

Body worlds – Вселенная тела

Куда: ВДНХ, павильон 4

Когда: до 31 октября

Сколько: 350 грн

На примерах человеческих тел, сохраненных после смерти, а также специальных мультимедийных установок посетители смогут лицезреть, как меняется тело человека в течение жизни, и что делать, чтобы оно было здоровым максимально долго.