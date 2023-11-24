Почему нельзя спать возле зеркала: что происходит с человеком ночью

Можно ли спать напротив зеркала - в народе считают, что это плохая примета. Люди всегда верили, что во время сна душа человека становится беззащитной, а зеркало становится порталом в другой мир, которое может забрать человеческую душу. Считается, что во сне человек может даже умереть.
Почему нельзя ставить зеркало перед кроватью
Люди считали, что отражение в зеркале - это всегда что-то мистическое, поэтому имели определенные правила и приметы относительно этого предмета интерьера. Сейчас люди все чаще делают в спальнях зеркальные потолки и обустраивают все по-своему вкусу. Однако наши предки считали, что это плохая примета - спать возле или напротив зеркала. Раньше большинство людей не решались ставить зеркало в спальне, ведь знали о таких приметах:
- во время сна душа человека может попасть в потусторонний мир, из-за своей незащищенности;
- когда человек спит, то его душа может покидать тело и случайно попасть в другой мир через зеркало, где он может встретиться со смертью;
- зеркало собирает всю негативную энергетику, а во сне это влияет на человека. Это также может перенестись и на финансовое состояние человека, увеличение неудач;
- человек, который сам спит напротив зеркала, может на всю жизнь остаться одиноким;
- семейной паре также не стоит спать у зеркала, ведь могут быть ссоры и расстройства в отношениях;
- считается, что через зеркало ночью в наш мир может попасть нечистая сила.
Как правильно разместить кровать в спальне
Стоит тщательно выбирать место, где установить кровать. Важно учитывать все важные факторы, ведь от этого зависит не только комфорт, но и безопасность. Спальное место надо располагать в зависимости от места дверей и окон в комнате. Чтобы полностью расслабиться, стоит чувствовать себя в безопасности. Эксперты советуют придерживаться таких правил:
- кровать должна стоять от окна на расстоянии не менее полуметра;
- человек, лежа на кровати, должен видеть дверь, чтобы вовремя заметить посторонних;
- дверь должна находиться не напротив кровати;
- кровать не должна быть видна в коридор, или на улицу;
- зеркало в спальню стоит выбрать овальной формы и разместить его выше уровня кровати.
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