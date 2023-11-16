Девушка попала в больницу после того, как регулярно зажигала ароматические свечи

Казалось бы нет ничего уютнее, чем зажечь ароматическую свечу и завернуться в одеяло, читать книгу или смотреть фильм, особенно в это время года. Главное безопасно использовать свечи.
Когда мы зажигаем свечи, существует потенциальная опасность поджечь вещи, поэтому никогда не оставляйте их без присмотра. Но есть еще одна опасность, о которой вы и не догадывались, передает издание Mirror.
Женщина Эмми в TikTok поделилась своей историей, как она попала в больницу после ароматических свечей. Она рассказала, что в своей спальне зажгла пять свечей, которые горели в течение нескольких часов. Она погасила их перед тем, как лечь спать. Ночью она почувствовала, что с ее телом что-то не так.
"Я начала терять сознание. Я услышала голос, который говорил внутри меня, что что-то не так, и я встала. Моя грудь была настолько прогнутой, а мое сердце просто билось, билось, билось", - рассказала Эмми.
Родители отвезли ее в больницу. Другие симптомы включали чувство сильного обезвоживания, спутанность сознания, двоение в глазах, одышку, боль в груди, головокружение, дрожь и головные боли. В больнице оказалось, что кровяное давление Эмми заоблачное. Девушка рассказала врачам о свечах, как задула их перед сном. Оказалось, что она отравилась угарным газом. Позже девушку подсоединили к кислороду, уже через несколько часов она чувствовала себя лучше.
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