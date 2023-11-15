Девушка показала, какие движения в постели помогут быстрее заснуть: для чего потирать ноги

В Сети поделились интересным методом, который помогает людям погружаться в глубокий сон.

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Как быстро заснуть / коллаж: Главред, фото : pexels.com

Каждый хочет сразу заснуть, когда попал в постель после тяжелого дня. Бывают случаи, когда человек долго пытается заснуть и допоздна ему это не удается. В Сети поделились интересным лайфхаком, который поможет легче и быстрее заснуть.

Кому-то для крепкого сна помогает горячий травяной чай, а кто-то читает книгу или слушает подкаст. Блогер в Tiktok поделилась новым приемом, которым люди начали восхищаться. Известно, что этот метод помогает людям погружаться в глубокий сон. Девушка обнародовала необычный способ засыпания, где просто надо потирать ноги друг о друга, как сверчок, передает издание Mirror.

Эксперты считают, что такой метод подтвержден наукой, ведь он помогает уснуть с помощью самоуспокоительной техники.

видео дня

Смотрите видео о методе, который поможет быстро заснуть:

@notyouraveragethrpst I just learned about this and never realized I did it before ?? ♬ Hi - temoc

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