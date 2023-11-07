На боку, на спине или животе: что ваша поза во время сна говорит о вашей личности

Эксперт по проблемам сна Сэмюэл Данкелл провел занятное исследование.

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Что ваша поза во время сна говорит о вашей личности / Фото: jagranjosh.com

Попытки заснуть могут быть нелегкими, особенно если вы всю ночь ворочаетесь, пытаясь занять удобное положение, но знаете ли вы, что по тому, как вы спите, можно определить тип вашей личности и черты характера?

Спите ли вы на животе, на спине или обняв подушку - наши позы могут многое сказать о том, как мы справляемся с различными ситуациями, говорит эксперт по проблемам сна Сэмюэл Данкелл, пишет jagranjosh.

В ходе исследования Сэмюэл изучил связь между положением, которое выбирают люди, и их чертами характера, и выяснил, что одна конкретная поза говорит о том, что вы обладаете напористой личностью, о чем говорится в его книге "Позы для сна: Ночной язык тела".

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Что значит, когда человек спит на спине?

Во-первых, исследование показало, что люди, которые спят на спине, являются сосредоточенными, молчаливыми и сильными личностями. Они склонны избегать конфликтов и суеты и всегда говорят правду.

Сэмюэл также обнаружил, что они "очень оптимистичны и живут полной жизнью". Однако они также любят "быть в центре внимания". Эти спящие также не "занимаются мелкими сплетнями" и уделяют время приоритетам для "саморазвития и душевного подъема".

Что значит, когда человек спит свернувшись калачиком?

Далее следуют те, кто предпочитает позу эмбриона и сворачивается калачиком, как младенец: по их словам, они имеют "жесткую" внешность, но внутри гораздо более чувствительны и застенчивы. Будучи в большей степени интровертами, эти люди склонны к творческому подходу в самовыражении.

Они могут проявлять черты тревожности и чувствовать себя подавленными в ситуациях, но "наиболее спокойно" чувствуют себя в кругу семьи и близких друзей. Сэмюэл также обнаружил, что эти люди "обычно закрыты для новых впечатлений. Они могут бояться быть брошенными или покинутыми".

Что значит когда человек спит на животе?

Если вы спите на животе, это означает, что вы "волевой", "авантюрист" и "любитель риска". Сон на животе говорит о том, что эти люди прямолинейны, могут показаться немного резкими, но в глубине души могут испытывать нервозность или тревогу, так как им нравится все контролировать.

Сэмюэль также сказал: "Люди, спящие на животе, также могут быть импульсивными, подавлять в себе неуверенность или недостаток уверенности. Однако они хорошо умеют скрывать любые негативные эмоции".

Что значит, когда человек спит на боку?

Одна из самых популярных позиций - спать на боку - демонстрирует черты "легкого и общительного" человека. Такие люди могут легко завязать разговор с любым человеком в комнате. Доверчивый человек, поэтому может показаться, что его "легко убедить", но в глубине души он все принимает во внимание и может "довольно медленно принимать решения".

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