Как влияет режим сна на вес: эксперт рассказал, как люди незаметно толстеют

Мало кто знает, что сон напрямую может влиять на организм человека, а точнее на его вес и потерю лишних килограм. Мы расскажем, как сон влияет на жиросжигание.
Как влияет режим сна на вес
Эксперт по питанию и фитнес-тренер Дмитрий Глебов рассказал, что каждый час, который человек не спит после 12 часов ночи способен провоцировать его съедать на 150 калорий больше в следующий день. То есть, если вы легли спать в час ночи - на следующий день, скорее всего, вы употребите на 150 калорий больше, чем стоит.
Также Глебов рассказал, как сон влияет на жиросжигание. Неправильный сон приводит к нарушению гормонального фона. Всё дело в том, что гормон сна Мелатонин в организме человека вырабатывается от 11 вечера до 1 часу ночи, именно тогда человек худеет, а если в это время не спать - вырабатывается гормон стресса - кортизол и инсулин, тогда похудение останавливается не присходит. В это время вес наоборот может увеличиться.
Сколько нужно спать в день чтобы похудеть
Как известно, взрослый человек для хорошего самочувствия должен спать не меньше 7-8 часов. Однако важно не только то сколько вы спите, а и то, во сколько отходите ко сну. Крайняя точка засыпания не должна быт после 12 часов ночи, а идеальное время для отхода ко сну - это 10-11 часов вечера.
Подробнее о том, как сон влияет на человека, смотрите в видео:
@jimmymaikided Сон і вплив на схуднення #схуднення#сон#спати#мелатонін#кортизол#гормони♬ Funk It Up - John Etkin-Bell
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