Ежи во всем мире оказались под угрозой исчезновения: какова причина

Когда-то ежи были распространены по всему миру, в частности в Европе.

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Исчезновение ежей / коллаж: Главред, фото: pixabay

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Ежи стали "почти исчезающим" видом

Причиной стали: городская застройка, транспорт, земледелие

Еще есть шанс остановить упадок западноевропейского ежа

Ежи внесены в красный список Международного союза охраны природы под главой "почти исчезающих", ведь за последнее десятилетие численность на большей части их ареала уменьшилась на 30%. Об этом пишет The Guardian.

Отмечается, что причина исчезновения ежей в городской застройке, транспорте, интенсивном земледелии и дорогах, которые фрагментировали среду обитания этих животных.

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Кроме того, ежи также существенно страдают от использования пестицидов, которыми убивают насекомых, которые едят ежи, а также могут непосредственно отравить и их. Общество млекопитающих призывает людей ухаживать за этими колючими малышами, занимаясь садоводством.

По данным ученых, когда-то ежи были распространены по всему миру, в частности в Европе. И были внесены в главу "наименьшего беспокойства" в красном списке вымирающих видов. Однако именно из-за деятельности людей они исчезают.

"К сожалению, данные указывают на тревожную и широко распространенную тенденцию к уменьшению количества ежей. Оценка красного списка подчеркивает это. Еще есть шанс остановить упадок западноевропейского ежа, и мы должны стремиться предотвратить дальнейшее ухудшение его статуса", - отметил программный сотрудник МСОП Аби Газзард.

Известно и то, что общество млекопитающих просит людей отказаться от вредных пестицидов при обработке садов и огородов. Также следует оставлять небольшие промежутки на засаженных участках, чтобы позволить ежам передвигаться между садами, а также создавать укрытия для этих животных с помощью деревянных бревен.

The Guardian "Гардиан" - ежедневная леволиберальная газета в Великобритании, основанная в Манчестере в 1821 году под названием The Manchester Guardian. В 1959 году сменила название на нынешнее, а в 1964 году редакция переехала в Лондон. Воскресный выпуск оформлен в виде газеты The Observer.

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