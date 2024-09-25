Зачем кошкам 'кармашки' на ушах: интересная особенность животных

"Кармашки" есть у всех кошачьих, у кого-то они выражены больше, у кого-то меньше.

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"Кармашки" на ушах у кота / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Наверное, многие видели, что на внешней стороне кошачьих ушей, в самом низу, расположен непонятный лоскуток кожи, который формой напоминает "кармашек". Ветеринары рассказали, что это не просто складка, а так называемый карман Генри - "кожный мешок", расположенный у самого уха, передает tsn.ua.

Что такое "карман Генри"

Кошки имеют острый слух, они могут определять направление источника звука с точностью до 5 градусов. Они даже могут представить размер предмета, который издает звук. Кошачьи уши могут поворачиваться на 180 градусов и улавливать даже самый тихий шорох.

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К тому же, ухо кошки состоит из трех частей - внешней, средней и внутренней. Треугольная ушная раковина наружного уха улавливает и посылает звуковые волны из слухового прохода к среднему уху. Маленькие косточки внутри посылают вибрации во внутреннее ухо, и так кошка слышит звук.

Карман Генри расположен в основании ушной раковины и является на самом деле особой складкой на хряще уха. Называется он так в честь Джозефа Генри - физика, который занимался исследованиями электромагнитной индукции, магнетизма и радиоволн.

Есть ли "кармашки" на ушах у всех котов

"Кармашки" есть у всех кошачьих, у кого-то они выражены больше, у кого-то меньше. Чем больше уши, тем заметнее карман Генри. Подобная складка есть у летучих мышей, собак, некоторых ласок и лисиц.

Зачем кошкам "кармашки" на ушах

У ученых до сих пор нет единого мнения, какую функцию выполняет этот своеобразный кармашек на внешнем крае уха кошки, но они попытались это объяснить:

Карман Генри помогает распознавать источник звука и определять правильное расположение добычи или надвигающейся опасности.

"Кармашки" действуют как дополнительные локаторы - кожная складка улавливает звуковые волны, которые перенаправляются к анализатору - внутреннему уху.

Кошка может крутить ушами, каждым в отдельности на 180 градусов. Благодаря карманам Генри кошки способны улавливать звуки с разных сторон, не вращаясь и не делая лишних движений.

Существует версия, будто под нежными складками "кармашка" скрываются чувствительные нервные окончания и что "кармашек" выполняет роль клапана, который в случае необходимости быстро закрывает ухо.

Не исключено, что "кармашки" - лишь рудиментарные жабры, которые закладываются у млекопитающих во время внутриутробного развития эмбриона, когда у одних животных они трансформируются в части слухового аппарата, у других - подъязычных костей.

Что за животные кошки? Кошки (лат. Felis) - род хищных млекопитающих из семейства кошачьих. В устаревших классификациях к нему причисляли всех представителей малых кошек, однако в современной классификации непосредственно к кошкам относятся лишь некоторые малые виды, обитающие в Евразии и Африке, сообщает "Википедия".

Сколько раз в день нужно кормить кота / Инфографика: Главред

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