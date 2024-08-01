Как по ушам определить характер человека: быстрая проверка

Хотя многие верят только в точные науки, многие задумываются об особенностях форм частей тела, в том числе и ушей. Что можно сказать о человеке по ушам, поделились пользователи Quora.
"Согласно верованиям, люди с острыми ушами умные. Они могут заметить то, чего другие не замечают, очень быстро реагируют остроумными репликами. Очень осторожны с тем, что они говорят. Перфекционисты и хотят, чтобы все было правильно", - написал один из пользователей.
Кроме этого в Сети есть характеристики людей с другими типами ушей. Например, что означают большие мочки ушей. Пользователи считают, что больше среднестатистического размера мочек свидетельствует о здоровье и сексуальной потенции человека.
Если прочитать, что говорят о человеке, торчащие уши - речь идет о чувствительности и то, что человек сначала действует, а потом рассуждает. Кроме того владельцы таких ушей наделены боевым духом.
Те, у кого малые уши, довольно часто тихие люди, которые держат свое мнение преимущественно при себе. Они также склонны тщательно обдумывать свои действия. Еще одна характеристика людей с малыми ушами - дисциплинированность.
Что такое Quora
Quora - это социальный веб-сайт вопросов и ответов и онлайн-рынок знаний со штаб-квартирой в Маунтин-Вью, штат Калифорния. Он был основан 25 июня 2009 года и стал общедоступным 21 июня 2010 года. Пользователи могут сотрудничать, редактируя вопросы и комментируя ответы, предоставленные другими пользователями. По состоянию на 2020 г. веб-сайт посещали 300 миллионов пользователей ежемесячно, сообщает Википедия.
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