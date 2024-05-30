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Форма пальцев покажет скрытые черты характера: на что смотреть

Сергей Кущ
30 мая 2024, 13:44
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Фактически, форма стопы, в частности пальцев, может рассказать о личности и чертах характера человека.
Что о вас говорит форма пальцев ног
Что о вас говорит форма пальцев ног / Фото: santeplusmag.com

Форма стопы (как и пальцы) имеют немаловажное значение. Они могут многое рассказать о характере, состоянии здоровья и душевном состоянии человека.

Фактически, форма стопы, в частности пальцев, может рассказать о личности и чертах характера человека, пишет Sante+.

Что длина пальцев на ногах говорит о нашем характере?

Ряд исследований показал связь между формой пальцев ног и родословной, а также выявил значение каждого типа пальцев.

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В статье о длине пальцев ног автор Джейн Шихан говорит: "Это анализ структуры, текстуры и дисбаланса стоп, чтобы понять эмоции и личность человека".

Что такое физиогномика?

Физиогномика — метод определения типа личности человека, его душевных качеств и состояния здоровья, исходя из анализа внешних черт лица и его выражения, пишет Википедия.

Представители экспериментальной психологии относят физиогномику к числу псевдонаук, ставя её в один ряд с месмеризмом, френологией и спиритуализмом.

Второй палец ноги длиннее остальных

Это указывает на лидерские качества. Великие деятели древнеегипетской и гавайской королевских династий имели длинные вторые пальцы ног. Люди, у которых второй палец длиннее остальных, активны, спортивны и креативны. Они любят движение и обладают большой способностью обучать окружающих.

Обычная стопа с изогнутым третьим пальцем

По мнению Джейн Шихан, люди с таким типом пальцев обладают природной способностью к обману, а также склонностью к непониманию. Такой тип пальцев часто встречается у шпионов.

Человек с этим типом пальцев - экстравертная и общительная личность, всегда готов путешествовать, открывать новые культуры и проводить необычные интеллектуальные эксперименты.

Очень маленький палец на ноге

Указывает на детский характер, с большим чувством игривости. Второй палец левой ноги загибается в сторону большого пальца. Такой тип пальцев - признак ностальгической и сентиментальной натуры. Такой тип стопы у голливудского актера Риса Уизерспуна.

Маленький палец, направленный под углом

Джейн Шихан считает, что такой тип стопы свидетельствует о нестандартной натуре. Возможность шевелить маленьким пальцем означает беспокойство и постоянную потребность в переменах.

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