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Головоломка, которая "ломает" мозг: какая монета упадет на дно ведра

Анна Ярославская
13 февраля 2024, 09:58
Хотя головоломка кажется простой, для ее решения потребуется немного логического мышления.
Головолмка
Какая из монет достигнет дна ведра? / Фото: mirror.co.uk

Решение головоломок — отличный способ заставить ваш мозг думать по-другому, а также улучшить концентрацию и память.

Ранее Главред уже предлагал вам справиться с очень сложной задачей: Нужно за 6 секунд найти потерянный предмет: оптическая иллюзия для самых сообразительных.

Сегодня мы предлагаем попробовать разобраться, какая монета достигнет дна ведра. На решение головоломки есть всего лишь четыре секунды.

видео дня

Посмотрите на картинку. На ней изображены два ведра, наполненные водой. В одном из них вода с температурой 25°С, во втором температура воды составляет 25°F. Если бросить монету в оба ведра одновременно, какое из них упадет на дно первым?

Головолмка
Какая монета первой упадет на дно? На решение задачи есть 4 секунды / Фото: mirror.co.uk

Хотя головоломка кажется простой, для ее решения потребуется немного логического мышления.

Правильный ответ

Если вы выбрали ведро с температурой воды 25°С, значит вы справились с задачей.

Монета, попавшая в это ведро, действительно достигнет дна, поскольку вода все еще будет в жидком состоянии. Вода в ведре при температуре 25°F замерзнет.

Правильный ответ на головоломку
Правильный ответ на головоломку / Фото: mirror.co.uk

Справка. Градус Фаренгейта (обозначение: ℉) — единица измерения температуры. Назван в честь немецкого учёного Габриеля Фаренгейта.

На шкале Фаренгейта температура таяния льда равна +32 °F, а температура кипения воды +212 °F (при нормальном атмосферном давлении).

Для перевода температуры из шкалы Фаренгейта в более привычную для нас шкалу Цельсия используется следующая формула: °C = (°F — 32) * 5/9, где °C — температура в Цельсиях, °F — температура в Фаренгейтах.

Если вы хотите проверить, все ли вы забыли из школьных уроков, то попробуйте решить математическое уравнение за 15 секунд.

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