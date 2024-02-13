Головоломка, которая "ломает" мозг: какая монета упадет на дно ведра

Хотя головоломка кажется простой, для ее решения потребуется немного логического мышления.

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Какая из монет достигнет дна ведра? / Фото: mirror.co.uk

Решение головоломок — отличный способ заставить ваш мозг думать по-другому, а также улучшить концентрацию и память.

Ранее Главред уже предлагал вам справиться с очень сложной задачей: Нужно за 6 секунд найти потерянный предмет: оптическая иллюзия для самых сообразительных.

Сегодня мы предлагаем попробовать разобраться, какая монета достигнет дна ведра. На решение головоломки есть всего лишь четыре секунды.

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Посмотрите на картинку. На ней изображены два ведра, наполненные водой. В одном из них вода с температурой 25°С, во втором температура воды составляет 25°F. Если бросить монету в оба ведра одновременно, какое из них упадет на дно первым?

Какая монета первой упадет на дно? На решение задачи есть 4 секунды / Фото: mirror.co.uk

Хотя головоломка кажется простой, для ее решения потребуется немного логического мышления.

Правильный ответ

Если вы выбрали ведро с температурой воды 25°С, значит вы справились с задачей.

Монета, попавшая в это ведро, действительно достигнет дна, поскольку вода все еще будет в жидком состоянии. Вода в ведре при температуре 25°F замерзнет.

Правильный ответ на головоломку / Фото: mirror.co.uk

Справка. Градус Фаренгейта (обозначение: ℉) — единица измерения температуры. Назван в честь немецкого учёного Габриеля Фаренгейта.

На шкале Фаренгейта температура таяния льда равна +32 °F, а температура кипения воды +212 °F (при нормальном атмосферном давлении).

Для перевода температуры из шкалы Фаренгейта в более привычную для нас шкалу Цельсия используется следующая формула: °C = (°F — 32) * 5/9, где °C — температура в Цельсиях, °F — температура в Фаренгейтах.

Если вы хотите проверить, все ли вы забыли из школьных уроков, то попробуйте решить математическое уравнение за 15 секунд.

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