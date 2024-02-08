Головоломка на скорость: нужно найти число 2422 всего за четыре секунды

Головоломки тренируют наш мозг так же хорошо, как фитнес - тело. Если вы хотите развивать свою внимательность, то стоит разгадывать как минимум несколько таких задач в день.
Ранее Главред предлагал вам разобраться с такой головоломкой: Лишь самые внимательные найдут медведя за 8 секунд: оптическая иллюзия для гениев.
В новой головоломке нужно найти число 2422 среди моря чисел 2222. Мастера головоломок могут справиться с задачей всего за четыре секунды. Сколько времени понадобится вам?
Чтобы соревноваться было веселее, позовите друзей и родственников.
Подсказка. Сосредоточьте свои усилия на левой части изображения. Возможно, вы сразу найдете нужное число.
Правильный ответ на головоломку мы опубликовали ниже:
Если вы хотите проверить, все ли вы забыли из школьных уроков, то попробуйте решить математическое уравнение за 15 секунд.
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