Как отмыть силиконовый чехол от желтизны: простые, но интересные советы

Чтобы узнать, как отбелить пожелтевший чехол для телефона, вы можете попробовать использовать различные методы, которые мы советуем применить.

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Как можно отмыть силиконовый чехол от неприятной желтизны / Скриншот YouTube

Многие владельцы смартфоны сталкиваются с проблемой пожелтения своих чехлов для телефона. Приходится его мыть, но довольно-таки трудно отмыть чехол до чистоты. Поэтому люди задаются вопросом, как убрать желтизну с чехла в домашних условиях.

Как отбелить силиконовый чехол от телефона в домашних условиях

Отбелить прозрачный чехол для смартфона

Для этого нужно промыть чехол под водой из-под крана и смыть с него всю пыль. Пока чехол не высох, следует нанести на него щепотку соды по всей площади и потереть зубной щеткой.

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Нужно почистить весь чехол, но не сильно на него давить.

Далее надо промыть накладку под краном, протереть чистой тряпкой и оставить его сушиться.

Спиртовая ванночка для чехла от телефона

Здесь понадобится погрузить прозрачный чехол в специальную емкость со спиртом или водкой. Жидкость должна полностью покрывать чехол. Оставляем на 5-10 минут его в этом растворе, после чего протираем ватным диском, промываем под краном и оставляем посушиться.

Жидкость для снятия лака и ацетон

Когда чехол слишком желтый, можно промыть его под краном, оставить на улице или возле открытого окна, чтобы выветрился запах.

Как очистить цветной силиконовый чехол

Вам могут помочь подручные средства. В отличие от прозрачных чехлов, при чистке окрашенных не стоит применять водку, спирт или жидкость для снятия лака. Так может уйти не только налет, но и краска.

Хозяйственное мыло от желтизны на чехле

Надо натереть мыло на терке и развести его в теплой воде. Чехол кладут в мыльный раствор и оставляют примерно на час. После этого нужно протереть чехол губкой и промыть теплой водой.

Бытовая химия

Можно использовать отбеливатель для цветных вещей для стиральной машины. Он не разъедает краску.

Отбеливатель наносится на губку, после чего протирается чехола.

Средство должно проконтактировать с чехлом 10-12 минут, после чего его следует смыть теплой водой.

Для чего нужны лайфхаки? Лайфхак – (англ. life hack) – простая хитрость или полезный совет, который помогает решить какую-либо проблему. В Oxford Dictionaries Online[en] еще в 2011 году добавили слово "лайфхак" и дали ему следующее определение: стратегия или технология, применяемая для более эффективного управления разовыми или ежедневными делами. Лайфхаки можно часть встретить в Интернете, они публикуются как текст, инфографика, изображения или видеоконтент. Простые советы помогают экономить время, деньги и упрощают решение повседневных бытовых и рабочих задач, пишет Википедия.

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