Как почистить гранат всего за 6 движений: невероятные лайфхаки из Сети

Существует способ, как быстро почистить гранат, при этом не испачкав всю одежду.

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Можно ли мочить гранат в воде и как его в ней почистить / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Как подготовиться для чистки граната

Какие подручные средства можно использовать для чистки граната

Легкие способы быстро почистить гранат

Гранат - очень полезный и питательный фрукт, который часто обходят стороной из-за того, что не знают, как правильно отделить зерна граната. Однако украинский блогер Богдан Волынский поделился интересным лайфхаком, как почистить гранат всего за 6 движений.

Для этого вам нужно подготовить несколько вещей, а именно: специальную одежду, нож, миску и деревянную палку, или пестик. Когда все будет под руками, необходимо сделать 6 шагов:

Переодеться в одежду, которую не будет жаль в случае попадания на нее гранатового сока; Отрезать верхнюю часть граната; По ответвлениям прорезать гранат ножом вниз; Открыть каждую дольку; Толкушкой или палкой бить по кожуре граната, пока не выпадут зерна; Дочистить зерна, что останутся на кожуре пальцами.

Смотрите видео, как быстро и легко почистить гранат:

В Сети делятся еще одним довольно простым способом, как чистить гранат с водой, чтобы не испачкать одежду. Для этого нужно отрезать верхнюю часть фрукта, сделать на гранате несколько надрезов и погрузить его в глубокую миску наполненную водой. Зерна граната нужно достать вручную, погрузив руки под воду, а затем останется лишь пролить воду через дуршлаг.

Когда гранат почищен, у многих возникает вопрос, как правильно есть гранат с косточками или без. Однозначного ответа на этот вопрос нет. Что доподлинно известно - употребление граната с косточками точно не навредит, ведь в них содержатся элементы, помогающие повышать гемоглобин. Еще одно, чем полезен гранат для женщин и мужчин с косточками - он помогает избавиться от головной боли.

Кто такой Богдан Волынский? Богдан Волынский - украинский блогер, владелец одноименного YouTube-канала, за которым следят более 50 тысяч пользователей. В видео Волынский рассказывает о лайфхаках и полезных советах по садоводству, а также службе в Вооруженных Силах Украины.

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