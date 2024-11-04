Как почистить гранат всего за 6 движений: невероятные лайфхаки из Сети

Вы узнаете:
- Как подготовиться для чистки граната
- Какие подручные средства можно использовать для чистки граната
- Легкие способы быстро почистить гранат
Гранат - очень полезный и питательный фрукт, который часто обходят стороной из-за того, что не знают, как правильно отделить зерна граната. Однако украинский блогер Богдан Волынский поделился интересным лайфхаком, как почистить гранат всего за 6 движений.
Для этого вам нужно подготовить несколько вещей, а именно: специальную одежду, нож, миску и деревянную палку, или пестик. Когда все будет под руками, необходимо сделать 6 шагов:
- Переодеться в одежду, которую не будет жаль в случае попадания на нее гранатового сока;
- Отрезать верхнюю часть граната;
- По ответвлениям прорезать гранат ножом вниз;
- Открыть каждую дольку;
- Толкушкой или палкой бить по кожуре граната, пока не выпадут зерна;
- Дочистить зерна, что останутся на кожуре пальцами.
Смотрите видео, как быстро и легко почистить гранат:
В Сети делятся еще одним довольно простым способом, как чистить гранат с водой, чтобы не испачкать одежду. Для этого нужно отрезать верхнюю часть фрукта, сделать на гранате несколько надрезов и погрузить его в глубокую миску наполненную водой. Зерна граната нужно достать вручную, погрузив руки под воду, а затем останется лишь пролить воду через дуршлаг.
Когда гранат почищен, у многих возникает вопрос, как правильно есть гранат с косточками или без. Однозначного ответа на этот вопрос нет. Что доподлинно известно - употребление граната с косточками точно не навредит, ведь в них содержатся элементы, помогающие повышать гемоглобин. Еще одно, чем полезен гранат для женщин и мужчин с косточками - он помогает избавиться от головной боли.
Кто такой Богдан Волынский?
Богдан Волынский - украинский блогер, владелец одноименного YouTube-канала, за которым следят более 50 тысяч пользователей. В видео Волынский рассказывает о лайфхаках и полезных советах по садоводству, а также службе в Вооруженных Силах Украины.
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