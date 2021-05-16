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"Круче, чем путлерюгенд": новые видео "победобесия" в России взорвали Сеть

16 мая 2021, 09:11

Известный блогер гарантирует, что в РФ "путлерюгенд" не доведет до добра.

Соцсеть взорвали новые ролики победобесия в РФ
Соцсеть взорвали новые видео российского "победобесия" / Скриншот

Российский финансист Слава Рабинович опубликовал ролик, на котором ученики младшей школы запечатлены в советской военной форме и с оружием в руках, и сравнил РФ с Северной Кореей. На видео "перещеголяли" так называемый "путлерюгенд".

Блогер на своей странице в Facebook также обнародовал ролик, на котором в советской форме запечатлены совсем маленькие дети.

Новые видео "победобесия" в стране взорвали соцсеть – собрали сотни разных комментариев, роликами делились свыше 100 раз.

"Мы – русские, с нами – Босх!". Путлерюгенд до добра не доведет, я гарантирую. Но здесь даже круче, чем путлерюгенд, впрочем. Возраст помладше. Здравствуй, Северная Корея! Что путлер (президент РФ Владимир Путин – Ред.) делает с нашей страной, это вообще трудно вообразить!" – подписал Рабинович ролик со школьниками.

Свежие ролики "победобесия" в России

Видео по-разному прокомментировали интернет-пользователи:

  • "Вот оно откуда берутся казанские стрелки", – отметил Fedolyak Vasily.
  • "Вот как-то так и выглядит она – Северная Корея. Все в одинаковой военной форме, готовые умереть за упыря. И это прививается с самого малого детства. Они вырастут и будут считать это нормальным потому, что ничего другого они в жизни своей не видели…", – считает Alexey Litvinov.
  • "Добрались уже до детей. У них дна не существует…", – написал Валерий Долбня.
  • "Будущее пушечное мясо. Неужели родители не догадываются, что ждет их детей?" – поставил вопрос Vlad Patryshev.
  • "Все идет по плану, Россия движется в рай (путинский)", – поделился мнением Roman Bachurskij.

Читайте такжеВ Крыму "путлерюгенд" штурмовал санаторий – блогер"Победобесием" называют чрезмерное хвастовство победой над нацистской Германией в Великой Отечественной войне (22 июня 1941 – 9 мая 1945 год).

Ранее в Сети появлялось много фото и видео, которыми троллили "победобесие" в России.

Напомним, название "путлерюгенд" создано по аналогии с гитлерюгенд.

Гитлерюгендом в нацисткой Германии называли молодежную организацию, в которой воспитывали сторонников диктатора Третьего рейха Адольфа Гитлера. Членами гитлерюгенда мальчики становились в 14 лет.

"Путлерюгендом" называют детей, которых в России, в захваченном Крыму и в самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" воспитывают сторонниками Владимира Путина.

Агрессия РФ в Крыму и на Донбассе

В 2014 году Россия захватила украинский Крым, провела там "референдум" и объявила полуостров своей территорией.

В этом же году на востоке Украины боевики, которых поддерживает РФ, захватили часть территории Донецкой и Луганской областей и создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР".

новости России Владимир Путин Слава Рабинович
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